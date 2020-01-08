منازل الأهالي في تل تمر مراكز للثقافة والفن

رغم الهجمات المتواصلة التي تستهدف ناحية تل تمر وريفها فإن الحياة في المدينة مستمرة، فيما تواصل مؤسسات الإدارة الذاتية أعمالها الاعتيادية. وتحولت منازل الأهالي إلى مراكز لتدريب أعضاء مركز الثقافة والفن في ناحية تل تمر. فنتيجة للهجمات المستمرة خرج مركز الثقافة والفن عن العمل، إلا أن ذلك لم يمنع الأعضاء من مواصلة نشاطاتهم في منازل الأهالي.

مراكز المؤسسات مغلقة لكن الأعمال مستمرة

فرقة شورش؛ تضم 8 أعضاء تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً. تأسست الفرقة عام 2012 في ناحية تل تمر، ورغم إغلاق أبواب مراكز المؤسسات إلا أن أعضاء الفرقة يواصلون مساعيهم ونشاطهم من أجل حماية وتطوير التراث والفن. ويتلقى أعضاء الفرقة التدريب ويواصلون التمرين على العديد من الآلات الموسيقية مثل الغيتار والطنبور والأورغ. وينظم أعضاء الفرقة زيارات دورية إلى نقاط الحراسة حيث يشارك الأهالي في حراسة أحيائهم، وينظمون أماسي موسيقية للترفيه عنهم ورفع معنوياتهم، كما ينظمون زيارات مماثلة إلى أماكن تواجد النازحين.

ꞌرغم الهجمات قمنا بتكثيف نشاطاتناꞌ

الرئيس المشترك لمؤسسة الثقافة والفن في ناحية تل تمر وعضو فرقة شورش، جوان داود قال إن نشاطاتهم لم تتوقف رغم الهجمات والاعتداءات، وأضاف: "الهجمات التي تعرضت لها المنطقة أثّرت نوعاً ما على نشاطاتنا، ولكننا نواصل المقاومة، كما كنا نقاوم على الدوام، ولن نتوقف عن مواصلة نشاطاتنا. حالياً يحيط بنا المرتزقة من كل جانب، ونحن مهددون، ولكن هذا لا يعني أن نسمح للعدو بالنيل منّا. لن ينجحوا أبداً في النيل منّا وكسر إرادتنا. بل إننا سوف نصّعد ونكثّف نشاطاتنا. نحاول من خلال نشاطاتنا تعزيز وإحياء تراث وثقافات جميع مكونات تل تمر. هدفنا هو تأليف أغاني جديدة من أجل رفع معنويات الشعب، ولأسباب أمنية ومن أجل درء المخاطر فإننا لا نستطيع مواصلة التمارين والتدريبات في مركزنا. ولكن كل منزل في تل تمر تحوّل إلى تمركز للتمرين والتدريب. لن يستطيعوا أبداً إيقاف نضالنا. ونسعى الآن إلى تنظيم دورات فنية وموسيقية للأطفال في المنازل.

ꞌسابقاً كانت المنازل أماكن للتدريب، والآن كذلكꞌ

الإدارية في حركة الهلال الذهبي وعضو فرقة شورش هيلدا عبدو أشارت إلى أن الفرق الفنية كانت تتلقى تدريباتها سابقاً في منازل الأهالي، وهم الآن أيضاً يواصلون نشاطهم في تلك المنازل، وأضافت: "إذا ابتعدنا عن ثقافتنا، فهذا يعني أننا ابتعدنا عن أرضنا. لذلك فإننا نواصل التدريب والتمرين، الدولة التركية تسعى إلى القضاء على ثقافتنا وإبادتها، ولكننا لن نسمح أبداً بإبادة ثقافتنا".

(ك)

ANHA