من تظاهرات شمال شرق سوريا.. كلنا مقاومة

يواصل أهالي مناطق شمال شرق سوريا تظاهراتهم تنديداً بالحريق المفتعل في جزيرة إمرالي بتاريخ 27 شباط المنصرم ومطالبتهم بالكشف عن مصير القائد عبدالله أوجلان.

الرقة

نظّمت إدارة المرأة في الرقة، اليوم، بمشاركة المئات من نساء المدينة وعضوات المؤسسات المدنية والمجالس المحلية وعوائل الشهداء إلى جانب مقاتلات وحدات حماية المرأة وقوى الأمن الداخلي تظاهرة تنديداً بالحريق المفتعل في جزيرة إمرالي .

جابت التظاهرة من دوار النعيم في وسط المدينة مروراً بشارع الآماسي حاملين لافتات مكتوب عليها "لا حياة دون القائد، كلنا مقاومة، تسقط المؤامرة الدولية على قائد الإنسانية عبدالله أوجلان، المؤامرة الدولية عار على البشرية، بالإضافة إلى الصور والأعلام.

توقفت التظاهرة أمام حديقة الرشيد في منتصف المدينة، وبعد الوقوف دقيقة صمت أُدلي ببيان باسم نساء مدينة الرقة، قُرئ من قبل عضوة إدارة المرأة في الكرامة سوسن الخلف، وجاء في نص البيان:

"ندين ونستنكر العمل الإجرامي بحق المفكر عبدالله أوجلان، الذي كرس كل حياته من أجل إعداد المرأة الحرة القادرة على سير بمجتمعها نحو بر الأمان والسلام، فهل يستحق هذا المفكر كل هذه الممارسات اللاإنسانية.

لذلك نحن كنساء الرقة سنبقى على العهد للقائد آبو، وسنصعّد النضال والمقاومة حتى تحريره من سجنه، وسنستمر بالمسيرات والاعتصامات لمطالبة المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالسماح لمحامي القائد لزيارته في جزيرة إمرالي للاطمئنان على صحته ".

الرقة

خرج المئات من أهالي ناحية الكرامة في ريف الرقة الشرقي اليوم في تظاهرة، حيث تجمع المتظاهرون في ساحة سلامة شمال بلدة الكرامة لينطلقوا ويجوبوا شوارع البلدة، رافعين صور القائد وأعلام قوات سورية الديمقراطية.

توقف المتظاهرون أمام مبنى قوى الأمن الداخلي في الكرامة، وهناك ألقيت كلمة باسم نساء الرقة وريفها، ألقتها الإدارية في مجالس المرأة في ريف الرقة الشرقي سوسن الخلف، وطالبت فيها المجتمع الدولي التدخل حيال المؤامرة التي تعمل عليها حكومة أردغان تجاه القائد أوجلان.

بدوره ألقى العضو في مجلس سورية الديمقراطي عزيز حسن كلمة بيّن فيها أن هدف تركيا محاربة الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط, وإعادة الحكم العثماني, ولكن بفكر القائد سنحمي مشروعنا، وسنصعّد من نضالنا ونقف صفاً واحداً ويداً واحدة من أجل تحرير القائد.

الطبقة

وفي الطبقة نصبت لجنة الثقافة والفن التابعة للإدارة المدينة الديمقراطية لمنطقة الطبقة خيمة اعتصام أمام مركز الثقافة والفن، زُينت بصور القائد عبدالله أوجلان وأعلام قوات سورية الديمقراطية، وستستمر مدة 3 أيام متوالية بمشاركة أعضاء من مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أدلت لجنة الثقافة والفن ببيان للرأي العام قُرئ من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للجنة الثقافة والفن فريدة الشيخ، ندّدت بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، والمؤامرة الدولية المستمرة منذ أكثر من 20 عاماً.

كما طالب البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال التركي للسماح لعائلة القائد ومحاميه بزيارته والاطمئنان على صحته.

بدوره طالب اتحاد مثقفي منطقة الطبقة في بيان أيضاً الكشف عن مصير وصحة القائد عبدالله أوجلان.

بيان اتحاد مثقفي الطبقة ألقته الرئيسة المشتركة للاتحاد شذى الحسين بحضور عدد من أعضاء الاتحاد.

قامشلو

خرج المئات من أهالي ناحية تل براك في تظاهرة، جابت الشارع الرئيسي للناحية، وتوقفت أمام دوار الشهداء وسط الناحية.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت حنان سليمان الإدارية في مؤتمر ستار كلمة أدانت فيها انتهاكات الاحتلال التركي تجاه القائد عبدالله أوجلان.

فيما أُلقيت كلمة باسم مجلس ناحية تل براك ألقاها عبدالسلام الحساني، أكد فيها أن القائد أوجلان يسعى منذ عقود كي تنال الشعوب المضطهدة حقوقها المشروعة، فمنذ أكثر من 20 عاماً وهو يناضل في السجون من أجل تحرير المنطقة.

كركي لكي

وفي كركي لكي تظاهر اليوم المئات من عائلات الشهداء تنديداً بما يجري في جزيرة إمرالي، حيث بدأت التظاهرة من ساحة الشهيد خبات ديرك، مروراً بالشارع الرئيسي للناحية.

وتوقف المتظاهرون في ساحة الشهيد خبات بعد تجوالهم في الناحية، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء حقي سيبان كلمة قال فيها" إننا كعوائل الشهداء سنوسع من نضالنا وفعالياتنا إلى أن يتم الكشف عن صحة القائد".

وأضاف سيبان:" لن نسمح لأحد أن يلمس قائدنا، فتركيا تريد بكل وسائل القضاء على الشعب الكردي، لأنه انتصر في شمال وشرق سوريا، وهزم داعش، وقاوم من أجل العيش بحرية و نشر السلام بين المجتمعات، والذي هو نهج القائد".

وانتهت التظاهرات بترديد الشعارات التي تُطالب بحرية القائد أوجلان.

(كروب/س و)

ANHA