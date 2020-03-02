من تحت خيمة الاعتصام أصوات تتعالى لمعرفة وضع القائد أوجلان

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام المنصوبة أمام مدرسة فواز جولي بحي الكلاسة في مدينة الحسكة، في يومها الخامس.

وتوافد، اليوم، إلى الخيمة العشرات من أهالي ناحية الدرباسية, بالإضافة إلى أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

بعد الوقوف دقيقة صمت, ألقت ريحان لوقو كلمة باسم مؤتمر ستار في ناحية الزركان والدرباسية وقالت:" بشعار المقاومة والحرية هناك الآلاف من الأهالي في الساحات والشوارع تنديداً بالحريق الذي نشب في جزيرة إمرالي ".

وأضافت ريحان، ليست المرة الأولى التي تقوم بها الدولة التركية بالمؤامرات بحق الشعب والقائد, ولكن وفي كل مرة تقوم بتغيير سياستها ونحن بدورنا سنستمر بفعاليتنا حتى تحريره من قيود الدولة المحتلة والاطمئنان على صحته.

وباسم حزب الاتحاد الديمقراطي في الدرباسية تحدث أحمد اولان وقال:" منذ أكثر من 21 عاماً والقائد في سجون الاحتلال التركي, فالهدف الدولة التركية القضاء على القائد بأقصى وأسوء الطرق".

فيما قالت الأم عزيرة محمد من أهالي ناحية الدرباسية التي شاركت خيمة الاعتصام لوكالتنا "|نحن اليوم تحت خيمة الاعتصام في مدينة الحسكة تنديداً واستنكاراً بحريق جزيرة إمرالي، ونطالب من الأمم المتحدة الضغط على تركيا من أجل الاطمئنان على صحته".

هذا وستواصل مؤتمر ستار بفعالية خيمة الاعتصام حتى الاطمئنان على صحة القائد عبد الله أوجلان.

(س و)

ANHA