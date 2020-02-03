من التمثيل إلى الإخراج مواهب شابة برزت خلال الموسم الرابع لمهرجان ميتان

برزت خلال فعاليات مهرجان ميتان المسرحي الرابع المقام في مقاطعة الشهباء، تجارب فنية شابة على صعيد التمثيل والإخراج المسرحي.

زينب محمد تبلغ من العمر 20 عاماً، دخلت مجال الفن المسرحي كممثلة خلال مواسم مهرجان ميتان، وآثرت في الموسم الحالي خوض تجربة الإخراج المسرحي.

تؤكد زينب محمد إن تجربة الإخراج المسرحي لم تكن تجربة سهلة وسلسلة وأضافت " من الصعب أن تقوم بإخراج نص مسرحي، خاصة بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 20 عاماً، لأن الإخراج يحتاج إلى تجارب سابقة وخبرة".

زينب أكدت أن ظروف التهجير القسري والعيش في المخيمات لم يحُل دون عزمهم على إنجاح هذه التجربة، ومواصلة عملهم "بإمكانات قليلة أطلقنا مهرجان ميتان في موسمه الرابع، ولم تمنعنا الظروف من مواصلة العمل، في البداية كنا ننجز تجارب الأداء والتمرينات في الخيم، وذلك لم يكن بالأمر السهل، ولكن في النهاية تم إنشاء صالة المسرح".

وقالت زينب: "إن الإخراج خطوة مهمة بالنسبة لي" وتابعت "الإخراج الذي قمت به كان خطوة إيجابية بالنسبة لي، وأنا فخورة بهذه التجربة، أخرجت مسرحية "ODEYA BÊ ÇIVÎK غرفة بلا عصافير" وتدور أحداثها حول موضوع الذهنية الذكورية في مجتمع الشرق الأوسط تجاه المرأة".

سلام إيبو، شاب آخر خاض تجربة الإخراج المسرحي إلى جانب التمثيل خلال الموسم الرابع لمهرجان ميتان، يقول إيبو "كان لا بد أن نبذل طاقة كبيرة لإنجاح مهرجان ميتان المسرحي، لذلك لم أقم بدور الممثل فقط بل إنني شاركت بدور المخرج المسرحي أيضاً، الإخراج هو فن محوري".

سلام إيبو يقول إنه "يشعر بالرضا عن عمله كمخرج قمت بدور المدرب المسرحي أيضاً حيث طُلب مني أن أنشئ فرق مسرحية للمشاركة في المهرجان، شعرت بالرضا بعد أن قدمت تجربتي الأولى في الإخراج المسرحي بالتشارك مع ميرزان بكر، وهو أيضاً يخوض أول تجربة إخراج له، حيث قمنا بإخراج مسرحية "TERÎFÊ HEYDO طريف حيدو".

ونوّه سلام بأنهم عملوا على مدى أربعة أشهر إلى حين إنجاز العمل بشكل كامل "كانت مسرحية "TERÎFÊ HEYDO طريف حيدو" كوميدية تتمحور حول الفساد في الدولة، وكيف تقوم الدولة باستغلال الشعب، كان هذا العمل قد تم التحضير له منذ أربعة أشهر، وأثارت المسرحية اهتمام المتفرجين".

وأضاف سلام إيبو"نحن كمخرجين نسعى إلى إبراز جانب آخر من المقاومة، ولم نتخلَ عن عملنا في المسرح، في الشهباء على الرغم من أننا بدأنا عملنا ضمن الخيم وكان إطلاق مهرجان ميتان المسرحي حلماً لنا وقد تحول الآن إلى حقيقة".

(ك)

ANH