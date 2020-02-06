من أجل الوحدة الوطنية نداء من ذوي الشهداء في كوباني

وأصدر مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني بياناً كتابياً بصدد مساعي تحقيق الوحدة الوطنية، البيان قُرأ في مزار الشهيدة دجلة في كوباني من قبل عضو المجلس روناهي حجي وبحضور العشرات من ذوي الشهداء.

واستهل مجلس عوائل الشهداء بيانه بالقول: "باسم عوائل الشهداء في كوباني وباسم كل أم ضحت بأحد أبنائها في أي جزء من كردستان، من أجل حرية كردستان سواء في روج آفا أو أي جزء من كردستان، نقول أن لا فرق بين عوائل الشهداء، لأننا ضحينا بالدماء في جميع أجزاء كردستان، وهدفنا هو تحقيق الوحدة".

مجلس عوائل الشهداء قال في بيانه: إن مزار الشهيدة دجلة في كوباني يضم رفات شهداء من جميع أجزاء كردستان "في هذا المزار يوجد رفات أبناء حلبجة والسليمانية وهولير وكرميان وكرامنشاه ومهابان وجوانرو، يوجد رفات أبناء شرنخ وآمد ووان.

الشهداء حققوا وحدة الشعب الكردي منذ أمد بعيد، لذلك علينا أن نعمل على تعزيز هذه الوحدة".

البيان أشار إلى أن كردستان وطن واحد، وشجب "تصريحات أحد مسؤولي جنوب كردستان الذي يطلب فيها قطع الصلة بين روج آفا وقنديل، وتساءل البيان: في خدمة من يتم الإدلاء بمثل هذه التصريحات؟".

وأضاف البيان "إذا استجبنا لمطالب هذا المسؤول، فإن على كرد روج آفا إذاً قطع علاقاتهم مع شمال وجنوب وشرق كردستان أيضاً، ولكننا باسم عوائل الشهداء نتمنى من هذا المسؤول "أنه إذا لم تعملوا على خدمة وحدة الشعب الكردي، فعليكم على الأقل ألا تكونوا متحدثين باسم أعداء الشعب الكردي".

مجلس عوائل الشهداء في كوباني توجه في بيانه بالنداء إلى "جميع أجزاء كردستان وفي مقدمتهم أبناء الشعب الكردي في روج آفا، وجميع الأحزاب السياسية وجميع الشخصيات المستقلة والمثقفين والشباب، بتلبية آمال أبناء وأمهات الشهداء، والعمل على تحقيق الوحدة الكردية في أسرع وقت".

(ك)

ANHA