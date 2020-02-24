ممثلو الوفود المشاركة يشيدون بدور PYD في ترسيخ الإدارة الذاتية

تستمر أعمال المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي أعماله في بلدة رميلان، بكلمات ممثلي الوفود المشاركة.

كلمة عوائل الشهداء ألقاها الرئيس المشترك لهيئة عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا عارف بالي هنأ فيها انعقاد المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي، مؤكداً أن "الحزب نظم نفسه بحسب متطلبات المرحلة التي تمر بها المنطقة"، وتمنى ان يخرج المؤتمر بقرارات "تخدم المجتمع الكردستاني، وشعب شمال شرق سوريا"، وبين أن عوائل الشهداء" يدعمون كافة الجهود الكردستانية الهادفة لتحقيق الوحدة الوطنية".

كما قرأت برقية أرسله اتحاد جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، وجاء فيها "إن حزب الاتحاد الديمقراطي ناضل بشكل لائق ضمن روج آفا وشمال شرق سوريا، وجسد مبادئ فلسفة الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا".

واضاف: "رفاقنا لقد كنتم القدوة لكافة الأحزاب السياسية والثورية الأخرى، ومثلاً يحتذى به في التضحيات، وطبقتم فلسفة ومشروع الامة الديمقراطية نهجاً وسلوكاً واستطعتم إثبات الهوية المجتمعية التي حاولت طمسها قوى الرأسمالية وفي مقدمتها الدول القومية".

كلمة مؤتمر ستار ألقتها الناطقة الرسمية أفين سويد باسم المؤتمر، ذكرت فيها أن المؤتمر ينعقد في "مرحلة حساسة ومصيرية حيث أن سوريا تمر بتغيرات ديناميكية، يعلو فيها صوت السلاح فقط".

وشددت أفين سويد على ضرورة "إيجاد حلول سياسية لحل الأزمة السورية"، وأن الحزب لديه "رؤى ويستطيع أداء هذا الدور، لأنه من أحد الأحزاب التي أسست الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا".

ولفت أفين سويد الانتباه إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي فتح المجال أمام المرأة لتنظيم نفسها في كافة المجالات"، ونوهت بأن المرأة ضمن حزب الاتحاد الديمقراطي استطاعت لعب دور ريادي.

نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا حمدان العبد هنأ في كلمته انعقاد المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي وأشاد بدور الحزب في تأسيس الإدارة الذاتية، وأوضح بأن "حزب الاتحاد الديمقراطي لعب دوراً قيادياً في شمال شرق سوريا، وبذل جهوداً كبيرة من أجل توطيد أخوة الشعوب والحفاظ عليها".

ونوه العبد إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطية "سعى جاهداً وما يزال للحفاظ على وحدة الأراضي السورية". وتمنى النجاح لفعاليات المؤتمر، وبأن يخرج بقرارات تخدم شعوب المنطقة وسوريا.

كلمة قوات سوريا الديمقراطية ألقاها مستشار الشؤون المدنية ريزان كلو، وتمنى أن يصعد الحزب نضاله حتى بناء سوريا حرة، وأوضح بأن "المنطقة تمر بمرحلة حساسة، وتتعرض لهجمات من قبل الاحتلال التركي".

وعاهد شعب المنطقة والمؤتمرين بمواصلة النضال والمقاومة بوجه كل من يحاول النيل من حقوق وحرية شعب المنطقة.

ونوه بأن قوات سوريا الديمقراطية "تدعم كافة الجهود المبذولة من أجل توحيد الصف الكردي، ووحدة مكونات شمال شرق سوريا".

باسم حزب الاتحاد السرياني ألقى الرئيس المشترك للحزب سنحريب برصوم كلمة، بين فيها أن "حزب الاتحاد الديمقراطي قدم في الأعوام الماضية تضحيات كبيرة، وهذه التضحيات تكللت بتأسيس الإدارة الذاتية، لأن الحزب طرح هذه الفكرة، وتقبلتها مكونات المنطقة، وهذه هي الثورة المتكاملة الحقيقية، وهي نتاج نضال يخوضه أي حزب يهدف لتحقيق مطالب الشعوب".

ونوه برصوم إلى أن أحزاب الإدارة الذاتية تسعى الآن لتطبيق مشروع الإدارة في كامل سوريا. وبين بأن المنطقة تعرضت لهجمات من قبل الاحتلال التركي الذي احتل عدة مناطق ضمن شمال شرق سوريا، وبين بان الاحتلال لن يستمر، وأن شعوب المنطقة مستمرة في نضالها وقال: "كما دحرنا كافة القوى التي هاجمت المنطقة سندخر الاحتلال التركي ايضاً".

ويواصل المؤتمر أعماله بإلقاء كلمات الوفود المشاركة.

(كروب/ك)

ANHA