ممثلو الإدارة الذاتية يجتمعون مع وفد الخارجية البلجيكية

والتقى أمس الثلاثاء وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممثلاً بنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بدران جيا كرد، والرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية الدكتور عبد الكريم عمر مع وفد من الخارجية البلجيكية ممثلاً بكبير العاملين في الخارجية بيرنارد كوينتن, المديرة العامة للشؤون الثنائية أنيك فان كالستر, مدير التعاون القضائي الدولي ومساعدة البلجيكيين تينا شولرس و مسؤول ملف سوريا والعراق وايران ومستشار وزير الخارجية مارتن فيرفورت، وعُقد الاجتماع في مبنى الخارجية في العاصمة بروكسيل.

خلال الاجتماع تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في سوريا عامة, وشمال وشرق سوريا خاصة وتطورات الأوضاع في إدلب, ووضع النازحين.

وتم التأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية التي تقدم من قبل المجتمع الدولي إلى جميع المستحقين، وفي كل المناطق السورية دون استثناء.

وأكد الطرفان على ضرورة التعاون المشترك والتنسيق لمواجهة مشكلة آلاف مرتزقة "داعش" وعائلاتهم الموجودين في مناطق شمال وشرق سوريا.

و تم الاتفاق على ضرورة مواصلة عقد اجتماعات مشابهة، والتشاور حول العديد من الملفات التي تهم الطرفين.

(ر ح)

ANHA