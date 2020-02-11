ملا نواف: القائد قال إنّ قوة المجتمع تكمن في قوة تنظيمه

التقى المئات من أبناء شمال وشرق سوريا بالقائد عبد الله أوجلان أثناء نضاله في المنطقة الذي استمر قرابة 20 عاماً، ومن بينهم المثقف بشير ملا نواف، حيث التقى القائد أوجلان لأول مرةً في 15 آب 1992 في محافظة البقاع في لبنان.

بشير ملا نواف أوضح بأن القائد تطرق خلال اللقاء إلى كيفية توحيد الصف الكردي في العصر الحديث، ونبذ القوى الكردية لخلافاتها، وضرورة الوقوف بوجه العدو، ونوّه بأن الوحدة هي أساس التحرر.

وبيّن ملا نواف أنه التقى القائد أوجلان للمرة الثانية عام 1996 في مدينة حلب، وقال: "في تلك الفترة قام العدو التركي بدعم بعض الأحزاب الكردية في باشور كردستان، وخلق فتنة فيما بينها، وتطرق القائد إلى هذه الممارسات التركية، وأوضح بأن التاريخ يعيد نفسه، وأن العثمانيين مارسوا تلك السياسة بحق الشعب الكردي بداية تأسيس الدولة التركية".

أشار ملا نواف إلى أن القائد أوجلان شدد على ضرورة توحيد الشعب الكردي لصفوفه والالتفاف حول حركته الثورية، وعدم الانجرار خلف ألاعيب العدو، وقال: "القائد أوضح بأن أية حركة مالم تكن حركة شعبية لا يمكنها الصمود أمام العدو". وبيّن بأن صمود حركة تحرير كردستان حتى الآن هي نتيجة السياسة الحكيمة التي اتبعها القائد أوجلان.

ونوّه ملا نواف بأن القائد أوجلان شدد على ضرورة عقد مؤتمر وطني كردستاني شامل خلال اللقاءين، لحل القضية الكردية، ونوّه بأن وحدة الصف ستكون كفيلة لدرء المخاطر المحدقة بالشعب الكردي وقضيته.

وأكد بشير ملا نواف بأن القائد أوجلان شدد خلال لقاءاته وبشكل مطول على ضرورة تنظيم المجتمع لصفوفه من كافة الجوانب، ليكون مستعداً لمجابهة كافة المخاطر المحدقة به، وقال: "القائد قال بأن قوة المجتمع في قوة تنظيمه".

(أ ب)

ANHA