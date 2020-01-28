مكونات قامشلو: أخوة الشعوب يجعلنا أقوى

تمكن أبناء مناطق شمال وشرق سوريا في ظل نظام الإدارة الذاتية الذي بني على أسس المساواة والديمقراطية من تنظيم صفوفهم والدفاع عن نفسهم أمام الهجمات التي استهدفت وجودهم، وأوجد أبناء هذه المناطق ثقافة المساواة والديمقراطية التي جعلتهم يعيشون سوية بسلام.

أهالي المنطقة أشاروا إلى أن نظام وذهنية الإدارة الذاتية استطاع خطو خطوات تاريخية بالرغم من الهجمات التي كانت وما تزال المنطقة تتعرض لها باستمرار.

وتمكن أبناء المنطقة من بناء قوة موحدة وقفت في وجه الجهات التي حاولت فرض إرادتها على المنطقة، عملت هذه القوة على حماية الوحدة التي أوجدها أبناء المنطقة.

يقول هاشم شويش، من أهالي مدينة قامشلو، بأن "ثقافة أخوة الشعوب جعلنا نغدو مثالا للمناطق المجاورة لنا، نظام الإدارة الذاتية الذي استند على المساواة وأخوة الشعوب جعل من مناطقنا منارة اهتدى لها الجميع، وللأسف فإن المناطق المجاورة تعيش حالة خطرة".

وأوضح هاشم، أحد أبناء مدينة قامشلو من المكون الكردي، بأن لا أحد سيستطيع من الوقوف بوجه نظام ومفهوم أخوة الشعوب مع مضي الأيام، وأكد بأنه يجعلهم أقوى ويمكنهم من تحرير مناطقهم من الاحتلال.

أما عبدالرزاق علي، وهو من المكون العربي من أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، فيقول "بعد أن قدم القائد أوجلان فكرة أخوة الشعوب حصلنا على نتائج هامة للغاية، بفضل هذه الثقافة تعيش جميع مكونات المنطقة سوية بسلام".

وأضاف "في البداية وعندما جرى طرح هذا المشروع، كان هنالك تخوف ونوع من الشك لدى فئة من الشعب، لكن الآن الوضع مختلف للغاية، لا يوجد شك أو خوف لدى أحد، والآن بات الجميع جزء من هذا النظام الذي يطبق على الأرض بشكل فعلي".

ومن جانبه، يقول لحدو مراحا، وهو من المكون السرياني من أبناء مدينة قامشلو، "يعيش الكرد والسريان سوية بسلام منذ مئات السنين، لكن اليوم نرى بأن المحبة بين شعوب مناطق شمال وشرق سوريا ازدادت ونلاحظها أكثر من أي وقت مضى".

وأشار لحدو إلى أن تركيا تستهدف أخوة الشعوب قبل كل شيء، واختتم قائلا "أردوغان يفرّق بين شعوب العالم أجمع وهدفه الوحيد هو افتعال الحرب بين شعوب المنطقة".

(ج)

ANHA