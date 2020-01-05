مكونات تربه سبيه: يجب كسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان

خرج، اليوم الأحد، مكونات ناحية تربه سبيه من الكرد والعرب والسريان، في مسيرة من أمام المجمع التربوي، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، وفرض السلطات التركية عقوبة انضباطية إضافية بحق القائد.

تمكن محامو القائد أوجلان من إجراء اللقاء معه لأول مرة بعد توقف دام 8 سنوات في 2 أيار 2019، حيث عقدت اللقاءات اللاحقة في 2 و22 أيار و12 و18 تموز و7 آب من العام 2019. وفي 21 تشرين الأول 2019 فرضت السلطات التركية عقوبة "انضباطية" أخرى بحق القائد عبدالله أوجلان وثلاثة معتقلين آخرين في إمرالي.

وصرح محامو أوجلان أن هذه العقوبات لها طابع السرية وأنهم يجهلون مضمونها.

وحملت مكونات ناحية تربه سبيه خلال المسيرة التي انطلقت من أمام المجمع التربوي صوب السوق المركزي صور القائد عبد الله أوجلان، ويافطة كُتب عليه "حرية القائد أوجلان هي حرية الشعوب". كما وطالبو عبر الشعارات التي أطلقوها بإنهاء العزلة المشددة على القائد أوجلان.

كما نددت مكونات ناحية تربه سبيه هجمات الاحتلال التركي على مكونات المنطقة، وممارساتها بحق أبناء المناطق المحتلة كعفرين وسري كانيه وكري سبي.

وتوقفت مسيرة مكونات ناحية تربه سبيه في السوق المركزي، وهناك تحولت إلى اعتصام، وتحدثت خلاله الإدارية في مؤتمر ستار آمد سليمان، ونوهت: "باسم كافة مكونات ناحية تربه سبيه نستنكر السياسات الاستعمارية التي تستهدف حرية شعوب المنطقة، وخاصةً المرأة والشبيبة وتجلى ذلك في شخص القائد أوجلان من خلال العزلة التي فرضت عليه".

وأكدت آمد سليمان مواصلة مكونات المنطقة نضالهم والوقوف ضد السياسات الاستعمارية التي تحاول إضعاف المكونات والسيطرة عليهم، وقالت: "طريق النضال هو طريق خلاص الشعوب".

وطالبت آمد سليمان باسم مكونات ناحية تربه سبيه كافة المؤسسات المدنية والأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية بدعم مكونات المنطقة ضد الاحتلال وكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان.

(ر ر/أ ب)

ANHA