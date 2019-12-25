مكونات تربه سبيه تُقدم التهاني لمسيحيي الناحية بمناسبة ميلاد السيد المسيح 

توجّه المسيحيون في ناحية تربه سبيه، اليوم ، إلى كنيسة السيدة مريم العذراء، لأداء الصلاة بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، والذي يُعد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة.

وبعد أداء صلوات العيد، توجّهت مكونات ناحية تربه سبيه من كرد وعرب إلى كنسية السيدة مريم العذراء، ومقر قوات السوتورو ومكتب حزب الاتحاد السرياني، لتقديم التهاني بمناسبة ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية.

وأكّدت المكوّنات خلال زياراتها بأن مكوّنات المنطقة "وحّدت صفوفها ضد كل من حاول المساس بأمنهم واستقرارهم، وتصديهم لهجمات الاحتلال التركي مثال على ذلك". مُوضحين بأن "مشروع الأمة الديمقراطية حافظ على اللحمة الوطنية بين كافة أبناء المنطقة".

وتتميز ناحية تربه سبيه التابعة لإقليم الجزيرة بتنوعها، حيث يقطنها الكرد والعرب والسريان ، وتتميز أيضاً بمشاركة كافة المكوّنات بمناسبات بعضهم البعض.

(ر ر/ أ ب)

ANHA