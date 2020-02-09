مقتلُ ضابطين مصريّين و١٠ مسلّحين شمال سيناء

وقال المُتحدّث باسم القوّات المصريّة: إنّ عناصر القوّات المسلّحة تمكّنت من إحباط هجوم إرهابيّ على أحد الارتكازات الأمنيّة بشمال سيناء.

وأضاف أنّ قوّة الارتكاز الأمنيّ تصدّت للعناصر الإرهابيّة، واشتبكت معها، وتمكّنت من تصفية 10 مسلّحين، وتدمير عربة دفع رباعيّ.

وصرّح المُتحدّث بأنّ ضابطين قُتِلا خلال تبادل إطلاق النّار، فيما أُصيب 5 آخرون من درجات أخرى.

وأشار إلى أنّ عمليّات التّمشيط، وملاحقة العناصر الإرهابيّة مستمرّة للقضاء عليهم، مشدّداً على أنّ القوّات المسلّحة والشّرطة، ستواصلان جهودهما في القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره.

المصدر: Rt