مقتل مدني وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة بدمشق

ونقلت وكالة سانا التابعة للنظام عن مصدر في قيادة شرطة دمشق تأكيده مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين، بانفجار عبوة الناسفة في سيارة بمنطقة باب مصلى بدمشق.

وبدوره المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إنه سُمع دوي انفجار في حي” باب مصلى” في العاصمة دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة لا يعلم إذا ما كانت مدنية أم عسكرية، الأمر الذي أدى إلى سقوط خسائر بشرية، حيث قضى شخص على الأقل، وأُصيب آخران بجراح متفاوتة.

وتشهد العاصمة السورية دمشق بين الحين والآخر حدوث انفجارات، كان آخرها في حي المزة الواقع في الجهة الغربية من العاصمة دمشق.

(ي ح)