مقتل قيادي بارز في الحشد الشعبي العراقي

وأفادت المصادر بمقتل طالب عباس علي الساعدي، آمر لواء كربلاء في قوات الحشد الشعبي، لكن لم يعرف حتى الآن من يقف وراء مقتل الرجل ولا الأسباب خلف ذلك.

ويأتي مقتل الساعدي بعد ساعات من تشييع جثماني صحافيين اغتيلا مساء الجمعة برصاص مجهولين استهدفوا سيارتهما في محافظة البصرة جنوبي العراق، فيما حمّل مدافعون عن حرية الصحافة مسؤولية الاغتيال لـ"ميليشيات".

وذكر صحافي من البصرة طلب عدم كشف هويته، أن الصحافيين "قتلا بالقرب من مقر قيادة الشرطة وسط البصرة من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع".

المصدر: سكاي نيوز