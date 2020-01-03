مقتل قاسم سليماني وقوات تركيا إلى ليبيا.. الشرق الأوسط إلى الحرب

تطرقت الصحف العالمية اليوم إلى تداعيات مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني, بالإضافة إلى قرار البرلمان التركي بإرسال جنود إلى ليبيا.

نيويورك تايمز :مقتل قائد ايراني كبير في العراق بأمر من الرئيس ترامب

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها مقتل قاسم سليماني, وفي هذا السياق قالت صحيفة النيويورك تايمز الامريكية بأن الهجوم على مطار بغداد هو تصاعد كبير في النزاع الأمريكي الإيراني.

وأكدت الولايات المتحدة أنها كانت وراء الهجوم الذي أودى بحياة اللواء قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني.

ويمثل موته ضربة كبيرة لإيران ويأتي في لحظة متوترة بالنسبة للبلدين، مما يثير مخاوف من صراع أكبر.

الغارديان: مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بأمر من ترامب

وبدورها قالت صحيفة الغارديان البريطانية "قال البيت الأبيض إن مقتل قاسم سليماني هو عبارة عن عمل دفاعي حازم اتخذه الرئيس لقتل قائد قوة القدس في هجوم بمطار بغداد"

وأضاف البيت الابيض، إن دونالد ترامب أمر بغارة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في الساعات الأولى من صباح الجمعة، في تصعيد دراماتيكي للصراع الدامي بين واشنطن وطهران من أجل النفوذ في جميع أنحاء المنطقة.

وأكدت إيران مقتل سليماني قائلة إن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن العواقب.

وكان سليماني، الذي كان يدير العمليات العسكرية الإيرانية في العراق وسوريا، مستهدفاً أثناء نقله من مطار بغداد من قبل الحلفاء المحليين, كما قُتل نائب رئيس وحدة إدارة المشروع، أبو مهدي المهندس، أحد المقربين من السليماني، في الهجوم.

وكان الجنرال سليماني يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين وأعضاء الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.

وول ستريت جورنال: تركيا تضع الأساس القانوني لنشر قواتها في ليبيا

وبشأن التحرك التركي في ليبيا قالت صحيفة وول ستريت جورنال "تتخوف واشنطن من أن التحرك التركي في الدولة الغنية بالنفط يمكن أن يؤدي لتعميق حرب الوكالة بين الدول".

ووافق البرلمان التركي على إرسال قوات تركيا إلى ليبيا، الأمر الذي سيزيد من انخراط أنقرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويمنح القرار الذي تم إقراره خلال جلسة برلمانية طارئة يوم الخميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطة الكاملة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة لاتخاذ قرار بشأن نطاق ومهام أي نشر إلى ليبيا.

(م ش)