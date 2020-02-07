مقتل زعيم مرتزقة القاعدة في اليمن

اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بأن زعيم مرتزقة القاعدة في جزيرة العرب، قتل خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الامريكية في اليمن.

وقال ترامب في بيان له نشرته وكالة رويترز "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

ويذكر أن قاسم الريمي هو من مواليد في حزيران 1978 باليمن، وانضم إلى القاعدة وهو في سن الخامسة عشر، وسافر الريمي إلى أفغانستان حيث تدرج في المواقع القيادية الخاصة ضمن مرتزقة القاعدة.

وتولى الريمي قيادة مرتزقة القاعدة في "جزيرة العرب" خلفا للوحيشي سنة 2015، عقب مقتل الأخير في المكلا شرق اليمن.

(د ج)