مقتل رجل وزوجته في مخيم الهول

عملية القتل حدثت مساء أمس، وعثرت عليهم القوات الأمنية، صباح اليوم، وذلك نقلاً عن إدارة القوات الأمنية في المخيم.

عمليات القتل في أخطر مخيم في العالم، مخيم الهول ارتفعت، بعد رفض الكثيرين من قاطني المخيم أفكار مرتزقة داعش، لا سيما بعد قيام نساء مرتزقة داعش بتنظيم أنفسهن في مجموعات، حيث تعمل النساء على ترسيخ الفكر الداعشي, وإعادة إحيائه من جديد عبر عمليات التدريب الفكرية، وردع نساء يحاولن التحرر من هذا الفكر.

المرأة والرجل هما عراقيا الجنسية، ويعيشان في القطاع الأول، ويُدعيان زهرة أحمد وتبلغ 20 عاماً وعثمان رشيد يبلغ 32 عاماً.

هذا وبدأت القوات الأمنية في المخيم بالتحقيقات، لكشف ملابسات جريمة القتل، وأوضحت القوات أن قتلهما يشبه أفعال نساء داعش، وبالأخص مع الأشخاص الذين لا يرغبون في الانضمام إليه.

ويشهد مخيم الهول حالات مشابهة بين الحين والآخر، ولكنها تزايدت بعد الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا.

(كروب/هـ ن)

ANHA