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مقتل جندي تركي و6 مرتزقة في سلسلة عمليات لقوات تحرير عفرين

نفّذت قوات تحرير عفرين سلسلة عمليات نوعية في قرية كيماري بناحية شيراوا، قتل فيها جندي و6 مرتزقة، فيما دمّرت 3 مركبات عسكرية.
خبر 2020-01-15T16:26:00 عفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كشفت فيه حصيلة العمليات التي نفّذتها ضد جيش الاحتلال التركي. وجاء في البيان:

"نفّذت قواتنا في الثالث من كانون الثاني في منطقة عفرين سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الغزو التركي وفصائله. حيث كانت نتائجها كالتالي:

على خط جبهة قرية كيماري التابعة لناحية شيراوا، نفّذنا عمليتين بالمفخخات وعمليتين نوعيتين ضد قاعدة عسكرية وبنتيجتها تم تدمير ٣ مركبات تابعة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته. حيث قتل فيها جندي تركي و ٦ من مرتزقة فرقة الحمزات وجرح ٧ آخرون.

في نفس اليوم، قام جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية بقصف وادي بين قريتي سوخانكي ومياسي التابعتين لناحية شيراوا بالصواريخ. كما حلقت طائرات الاستطلاع فوق المنطقة".

(س و)

ANHA


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