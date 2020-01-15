مقتل جندي تركي و6 مرتزقة في سلسلة عمليات لقوات تحرير عفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كشفت فيه حصيلة العمليات التي نفّذتها ضد جيش الاحتلال التركي. وجاء في البيان:

"نفّذت قواتنا في الثالث من كانون الثاني في منطقة عفرين سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الغزو التركي وفصائله. حيث كانت نتائجها كالتالي:

على خط جبهة قرية كيماري التابعة لناحية شيراوا، نفّذنا عمليتين بالمفخخات وعمليتين نوعيتين ضد قاعدة عسكرية وبنتيجتها تم تدمير ٣ مركبات تابعة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته. حيث قتل فيها جندي تركي و ٦ من مرتزقة فرقة الحمزات وجرح ٧ آخرون.

في نفس اليوم، قام جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية بقصف وادي بين قريتي سوخانكي ومياسي التابعتين لناحية شيراوا بالصواريخ. كما حلقت طائرات الاستطلاع فوق المنطقة".

(س و)

ANHA