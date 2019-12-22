مقتل 7 من عناصر داعش في حملة بخانقين

قصفت طائرات مجهولة ليلة أمس معاقل مرتزقة داعش في ناحية خانقين التابعة لمنطقة كرميان بباشور "جنوب كردستان".

وأسفر القصف عن مقتل 7 من عناصر مرتزقة داعش.

وعن هذه الحملة أشار القيادي في لواء المغاوير التابعة للجيش العراقي العقيد الركن زرخام عبد الغازي لوكالة روج نيوز بأن الحملة نفذت بالتنسيق بين التحالف الدولي ضد داعش، والقوات الجوية العراقية.

وأفاد عبد الغازي بأن 7 من عناصر مرتزقة داعش قتلوا خلال الحملة.

وقال عبد الغازي، بأنه منذ مدة يتم جمع المعلومات عن هؤلاء المرتزقة، وانه وفق تلك المعلومات نفذت الحملة ليلة أمس في محيط خانقين.