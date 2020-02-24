مقتل 5 من جنود الاحتلال التركي على الأقل في غارات على إدلب

وبحسب مصادر "لسكاي نيوز" أن الغارات استهدفت نقطة المراقبة في منطقة كنصفرة جنوبي ريف إدلب وأدت لمقتل 5 جنود أتراك على الأقل.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 10 جنود أتراك قتلوا وأصيبوا بعدما شنت الطائرات السورية والروسية غارات على نقطة مراقبة جنوبي إدلب.

وأضاف المرصد أن الضربات الجوية أدت إلى إعطاب واحتراق عدة آليات تركية أيضاً.

ولم يصدر على الفور بيان تركي رسمي بشأن هذه الضربات.

وفي سياق متصل، قال المرصد السوري إنه رصد هجوماً برياً جديداً تنفذه قوات الاحتلال التركي ومرتزقته على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري في ريف إدلب.

ويأتي الهجوم في ظل قصف صاروخي تركي مكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية.

المصدر: وكالات