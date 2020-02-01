مقتل 4 من عناصر المرتزقة وإصابة 6 آخرين في منطقة الشهباء

أفاد مراسل وكالتنا بأن الاشتباكات مستمرة في منطقة تل الرادار وقريتي تل ريحال وخربش، بمنطقة الشهباء، بين النظام السوري، ومرتزقة جيش الاحتلال التركي، ومن بينهم "السلطان مراد، أحرار الشام، الجبهة الشامية، .

وبحسب المعلومات الأولية فقد قتل مرتزقين من عناصر الجبهة الشامية، وأصيب 2 آخرين، كما قتل مرتزقين من عناصر مرتزقة السلطان مراد، وأصيب 4 آخرين، خلال الاشتباكات في منطقة تل الرادار بالشهباء.

وأوضح مراسلنا بأن الاشتباكات مازالت مستمرة.

وكانت معلومات أخرى قد وردت وأفادت أن 7 من عناصر النظام قتلوا خلال هذه الاشتباكات.

(د ج)

ANHA