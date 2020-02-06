مقتل 4 مرتزقة وإصابة آخرين خلال عمليات لقوات تحرير عفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول عمليات نفذتها قواتهم ضد مرتزقة جيش الاحتلال التركي في يومي الـ 4 والـ 5 من شباط الجاري.

وجاء في نص البيان:

"في الـ 4 و5 من شباط، نفذت قواتنا عملية قنص في قرية حزوان بمنطقة الباب، حيث قتل مرتزقان لجيش الاحتلال التركي جراء تلك العملية.

في الـ 4 من شباط، استهدفت قواتنا عملية ضد نقطة للمرتزقة في قرية مريمين في ناحية شرا، لم يتضح عدد القتلى في صفوف المرتزقة، لكن بحسب المعلومات أصيب مرتزقان إضافة إلى تدمير نقطة تمركز وسلاح دوشكا.

في الـ 5 من شباط، نفذت قواتنا عملية ضد مرتزقة جيش الاحتلال التركي في مدينة مارع في منطقة اعزاز، أسفرت عن مقتل مرتزقين وإصابة آخر.

وقصف المرتزقة قرى ناحية شرا وشيراوا بشكل عنيف، وفي ذات الوقت، قصف جيش الاحتلال التركي مقراً للقوات الروسية في قرية كشتعار".

قوات تحرير عفرين

6 شباط 2020