مقتل 2 وإصابة 18 آخرين من المحتجين في العراق

ونقلت السومرية نيوز عن مصدر أمني اليوم، تأكيده مقتل وإصابة 20 شخصاً في أحداث الناصرية فجر اليوم.

وذكر المصدر أن "مجهولين هاجموا، فجر اليوم، المتظاهرين في ساحة الحبوبي وقاموا بإحراق خيم المعتصمين"، مشيراً الى أن "حصيلة هذه الأعمال بلغت شهيدين و18 مصاباً، إصابات بعضهم خطيرة".

وفي سياق آخر، أصيب شخص واحد على الأقل بجروح جرّاء سقوط ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت، مساء الأحد، المنطقة الخضراء وسط بغداد، داخل حرم السفارة الأمريكية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكّد مسؤول عراقي.

ويُطالب المتظاهرون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بإصلاحات سياسية, حيث اجتاح هؤلاء مجدداً الشوارع والساحات في بغداد، ومدن عدّة في جنوب البلاد، كانوا أُخرجوا منها السبت.

(ي ح)