مقتل 14 من جيش الاحتلال ومرتزقته بريف تل تمر

أفاد مراسلونا من المنطقة بأنّه ونتيجة تصدّي المجلس العسكريّ السّريانيّ مساء اليوم للهجمات الّتي شنّها جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته من قرى "العريشة، قاسمية، ريحانية والأربعين" على قرى ريف تل تمر، قُتل خلالها 14 من جيش الاحتلال ومرتزقته، بالإضافة لتدمير عربة محمّلة بسلاح دوشكا للمرتزقة.

فيما استولى مقاتلو المجلس العسكريّ السّريانيّ على كمّيات من الأسلحة والذّخيرة الّتي خلّفها المرتزقة لدى فرارهم.

وبعد تلقّي جيش الاحتلال ومرتزقته لتلك الضّربات بدأ بقصف قرية أم الكيف بالمدفعيّة والصّواريخ بشكل مكثّف، هذا ولازال القصف مستمرّاً.

(ل)

ANHA