مقبرة الشدادي تستقبل جثمان الشهيد مهند شعيبي

واستلم المُشيعون جثمان الشهيد من قوى الأمن الداخلي مهند عبيد شعيبي، اليوم، والذي استشهد أثناء تأدية مهامه في ناحية الصور بدير الزور، من مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، واتجهوا بموكب مهيب ضم العديد من السيارات التي تحمل صور الشهيد صوب مقبرة شهداء الشدادي.

وعند وصول المُشيعين إلى المقبرة، بدأت المراسم بدقيقة صمت بالتزامن مع عرض عسكري قدّمه قوى الأمن الداخلي، تلاها كلمة أُلقيت باسم قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات من قبل الإداري مخلص عبداللطيف الذي أشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية قدمت آلاف الشهداء ولا زالت تُقدم, ونوّه إلى أن رفاق سلاح الشهيد مهند يواجهون اليوم معارك شرسة مع الجيش التركي ومرتزقته من جهة ومرتزقة داعش من جهة أخرى.

وطالبت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، زهرة الأحمد القوات العسكرية ملاحقة الخلايا النائمة من مرتزقة داعش في مناطق دير الزور وغيرها أذناب الاحتلال التركي.

وتمنّت زهرة الأحمد الصبر والسلوان لذوي الشهيد والنصر لقوات سوريا الديمقراطية المُدافعة عن حدود شمال وشرق سوريا على جبهات القتال.

وبعدها قُرئت وثيقة الشهيد مهند شعيبي من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، آيات الإبراهيم، وسُلمت لذويه.

ووري بعدها جثمان الشهيد الثرى في مقبرة شهداء الشدادي وسط زغاريد الأمهات.

(ب د/هـ ن)

ANHA