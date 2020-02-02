مقارنات عديدة وإنجازات على أرض الواقع تشير لتحسن الواقع الزراعي في  الرقة

تعتبر منطقة الرقة من المناطق السورية الرائدة في مجال الزراعة فهي تحتل المركز الأول في زراعة القطن والمركز الثاني بزراعة القمح بعد إقليم الجزيرة، لكنها تعرضت لنكسات عديدة في السنوات الماضية نظراً لما لحق البنية التحتية من أضرار ودمار.

اليوم وبعد مرور عامين على تحرير الرقة من مرتزقة داعش، استطاعت لجنة الزارعة التابعة لمجلس الرقة المدني بكل فروعها أن تحقق إنجازات عظيمة من ناحية القطاع الزرعي الذي انتعش بعد أن كاد يهوي إلى الأسفل، وأقرب الأمثلة طرحًا المساحات الخضراء التي تزايدت ، في جميع الأراضي المزروعة بعد وصول المياه إليها باستثناء الأراضي غير المروية.

ويعتمد أهالي الرقة بشكل عام في الموسم الشتوي على زراعة القمح، لكن يواجه الفلاحون العديد من المشاكل، أهمها غلاء أسعار الأسمدة، لأن الأسمدة الموزعة من قبل لجنة الزراعة لا تكفي لكل الموسم، ويعد غلاء أسعار المبيدات الجانب الآخر للمشكلة .

وبلغت كميات الإنتاج للعام الماضي وللدونم الواحد من القمح في الرقة ما يقارب الـ 500كغ في بعض المناطق، ومناطق أخرى كان فيها الإنتاج 400كغ للدونم، بشقيه المروي والبعلي وبنوعيه بذار قاسي وطري، فيما كانت الأراضي الزراعية المتميزة في الرقة تنتج حوالي الـ 600 كغ في السابق.

أسباب تراجع الزراعة الرقة بعد اندلاع الأزمة في سورية

من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الزراعة في الرقة هو انقطاع الكهرباء، لأن أغلب الأراضي في الرقة تروى عن طريق المضخات التي تعمل عن طريق الكهرباء، أما فيما يخص الأراضي المروية عن طريق الراحة (قناة ري من سد الفرات) تعرضت هذه القناة للتخريب على يد المجموعات المسلحة التي تناوبت بالسيطرة على الرقة.

ونتيجة القصف الذي تعرضت له الرقة تدمّرت العديد من المنشآت الزراعية، منها معمل السكر الذي كان يستقبل محصول الشمندر السكري، الذي تصنف به مدينة الرقة الأولى من حيث الزراعة، وكميات الإنتاج، ولكثرة إنتاجه في الرقة تم بناء معمل لتكرير السكر في الرقة الذي كان ينتج 4 آلاف طن من السكر في اليوم، وفي عام 2011 زرعت المحافظة ألف هكتار وأنتجت نحو 330 ألف طن من الشمندر السكري.

أما بعد دخول مرتزقة داعش إلى منطقة الرقة فُرض حصارٌ كبير على الأهالي، وخاصة المزارعين منهم، وتم منعهم من تصدير محاصيلهم الزراعية أو استيراد القمح من المناطق الأخرى، ما جعل الأهالي يزرعون نفس الأصناف لأعوام كثيرة، الأمر الذي أثّر في الإنتاج بشكل كبير، وأصبحت الأراضي تنتج حوالي الـ200 إلى 300كغ في الدونم الواحد من القمح.

ومن المحاصيل التي تراجعت زراعتها في المنطقة القطن هو الصنف الآخر بعد القمح الذي يزرعه أهالي الرقة في الموسم الصيفي، لكن نفس الأسباب التي أدت إلى تراجع إنتاج القمح، والشمندر السكري واجهت محصول القطن.

الضغوطات التي فرضتها داعش أدت إلى تراجع الزراعة في الرقة

لا يخفى على الجميع حجم الضغوطات التي فرضتها مرتزقة داعش على أهالي الرقة، سواءً المالية منها، أو النفسية وغير ذلك من الغرامات المالية التي كان يفرضها المرتزقة على الأهالي، والأسعار الزهيدة التي كان يشتري بها المرتزقة المحاصيل الزراعية، وشحنها إلى العراق.

وعزف العديد من مزارعي الرقة عن زراعة أراضيهم في ظل حكم المرتزقة، وذلك بسبب غلاء سعر العامل الأساسي في الزراعة وهو السماد الكيماوي، حيث وصل سعر الطن في ذلك الوقت إلى مليون ليرة سورية، فيما يباع الآن بسعر 460 ألف ليرة سورية بعد موجة الغلاء التي سببها ارتفاع الدولار وهبوط الليرة السورية.

الخطوات الأولى التي قامت بها لجنة الزارعة بعد تحرير الرقة

بعد تحرير مدينة الرقة على يد مقاتلي ومقاتلات قوات سورية الديمقراطية بتاريخ 20-10-2017 بدأت لجنة الزراعة التابعة لمجلس الرقة المدني بوضع دراسات للواقع الزراعي في المنطقة بشكل عام، بعد جولات قام بها مختصون بالزارعة، وباشروا العمل بإصلاح مضخات مياه الري التي وصل عددها إلى 27مضخة منها: مضخة بئر الهشم التي تروي 10آلاف هكتار، ومضخة الجروة ومضخة اليمامة، ومضخة الرفع العالي، والمضخة الخامسة، وغيرها من المضخات المنتشرة في أرياف الرقة.

عمل دؤوب للجنة الزراعة لمساعدة المزارعين

وعملت لجنة الزراعة على إصلاح العديد من قنوات الري الكبيرة التي تعرضت للكسور نتيجة الحروب التي دارت في المنطقة بالإضافة إلى إصلاح العديد من شبكات مياه الري (سواقي المياه الصغيرة).

وفيما يخص دعم المزارعين بادرت لجنة الزارعة إلى شراء بذور قمح محسنة من خارج الرقة، وبيعها لمزارعي الرقة بسعر رمزي، و لاقت هذه الخطوة نجاحاً كبيراً، خاصة في موضوع زيادة كميات الإنتاج بما يقارب الـ 200كغ للدونم مقارنة مع الأعوام الماضية.

وللاطلاع أكثر على الواقع الزراعي التقت وكالتنا بالعديد من مزارعي الرقة الذين انتقدوا لجنة الزراعة على بطئها في تقديم الأسمدة والمحروقات لهذا العام، وطالبوا بزيادة كميات المحروقات والأسمدة لتحسين الواقع الزراعي.

تطور الانتاج الزراعي في الرقة

المزارع علي الحسن من أهالي قرية ربيعة في ريف الرقة الغربي قال: "مقارنة مع الأعوام السابقة يوجد تطور في كميات الإنتاج لدينا، وخاصة القمح، لكن هناك نقص في كميات الأسمدة الموزعة على المزارعين".

المزارع ابراهيم الديكان من قرية الطليعة الواقعة جنوب منطقة الكرامة الواقعة في ريف الرقة الشرقي وجّه الشكر في بداية حديثه للجنة الزراعة على جهودها التي بذلتها، وأضاف: "الواقع الزراعي في المنطقة نوعاً ما جيد، لكن هناك بعض الأخطاء ويجب على لجنة الزراعة أن تتجاوزها، ومنها عدم تأمين بذور الخضروات بأسعار مناسبة، لذلك نضطر أن نشتريها بسعر غالٍ جداً".

وتبين خلال حديث المزارع ابراهيم الديكان بأنه يعمل في الزراعة منذ صغره، وانتقد اللجنة لعدم انتقائها نوع بذار جيد هذا العام، وأصر على ضرورة زيادة كميات المازوت للمزارعين لأن الكميات الموزعة لا تكفيهم حسبما ذكر، وأوضح بأنهم يشترون الليتر الواحد من المازوت بـ 200ليرة سوري عند نفاد مادة المازوت الموزعة من قبل اللجنة.

المزارع محمود الابراهيم من قرية الطيبة في ريف الرقة الشمالي انتقد خلال حديثه لجنة الزراعة لعدم توزيعها مادة السماد عليهم، وأضاف: "هناك إهمال بالنسبة لموضوع التوزيع وأغلب حالات التوزيع لا يوجد لدينا علم بها هذا العام".

ومن جانبه تطرق المزارع أحمد الحسن من أهالي قرية الخاتونية في ريف الرقة الغربي إلى موضوع الري لهذا العام ومقارنته مع الأعوام السابقة، وقال: إن مياه الري هذا العام وفيرة، ما ساعدنا على زراعة محاصيلنا وريها بشكل جيد، وتأمل الحسن الخير بهذا الموسم وقال: "نتمنى أن يهلّ علينا هذا الموسم بالخير لنعوض الخسارة القديمة التي تعرضنا لها".

ꞌسنكثف من جهودنا لتلبية متطلبات المزارعينꞌ

وبصدد مطالب وآراء المزارعين التقى مراسل وكالتناANHA بنائب الرئاسة المشتركة للجنة الزراعة والري عيسى الحمادين الذي قال في بداية حديثه: "مطالب أخوتنا المزارعين نصب أعيننا دائماً، ونحن نعمل حسب إمكاناتنا وسنكثّف جهودنا بشكل أكبر حتى نستطيع إعادة الزارعة إلى سابق عهدها وأفضل".

عيسى الحمادين كشف عن مخطط لجنة الزراعة لعام 2020 وقال: "من أولوياتنا تأهيل معمل مسبق الصنع يؤمن سواقي مياه الري والقنوات، بالإضافة إلى تأهيل مجفف الذرة الصفراء الذي سيخفف عبء تجفيفها على الأهالي، الذين لجأوا إلى تجفيفها على قارعة الطرق الفرعية والرئيسية في أرياف الرقة".

وفي نهاية حديثة أكد عيسى الحمادين على أن مجلس الرقة المدني ولجنة الزراعة سيعملون بكافة طاقاتهم لدعم الواقع الزراعي في الرقة بشكل عام، وحث أهالي الرقة على المساعدة في ذلك.

والجدير بالذكر أن مجلس الرقة المدني كان قد وضع في خططه المستقبلية لعام 2020 إعادة تأهيل العديد من صوامع الحبوب ومجفف الذرة الصفراء الوحيد في مدينة الرقة، وهذه الخطط ستساعد بدورها على الارتقاء بالواقع الزراعي بالشكل الذي تسعى إليه لجنة الزراعة والمزارعين.

(سـ)

ANHA