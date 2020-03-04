مقاتلون من إدلب ضد الاحتلال في جبهات عين عيسى

تواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها هجماتها ضد الأراضي السورية، وتسعى الدولة التركية ومرتزقتها عبر هذه الهجمات إلى توسيع رقعة احتلالهم. وفي إطار حقهم في الدفاع المشروع عن الأرض يتصدى مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية لهجمات الاحتلال ومرتزقته وبشكل خاص في ناحية عيسى. وتضم قوات سوريا الديمقراطية مقاتلين من الكرد والعرب والسريان والأرمن. يوجد بين صفوف القوات مقاتلين من إدلب، ممن تعرضوا للظلم والتعذيب على يد المرتزقة، وهم يرابطون في جبهات القتال دفاعاً عن الأراضي السورية.

مقاتل قوات سوريا الديمقراطية زنار عفرين من أهالي إدلب، انضم إلى قوات سوريا الديمقراطية عام 2014 للقتال ضد المجموعات المرتزقة. يقول زنار عفرين عما تعرض له من ممارسات على يد المجموعات المرتزقة "كان عناصر جبهة النصرة وأحرار الشام يضغطون علينا لإجبارنا على الانضمام لصفوفهم. ولكننا كنا نرى ممارساتهم الوحشية أمام أعنيننا، نحن لم نرغب بالانضمام إليهم. وبسبب ذلك احتجزني المرتزقة 3 أشهر ونصف في السجن، وطلبوا مبلغ 13 ألف دولار من أهلي كفدية لإطلاق سراحي. واضطرت عائلتي لدفع الفدية. في السجن تعرضت لتعذيب وحشي. المرتزقة الموجودين في إدلب لا يختلفون عن مرتزقة داعش، الدولة التركية هي التي تدعمهم".

’كانوا يبيعون الأعضاء البشرية‘

من الممارسات الوحشية للمجموعات المرتزقة هي بيع الأعضاء البشرية، ويقول زنار عفرين في ذلك "كانون يبيعون الأعضاء البشرية في تركيا، رأيت بأم عيني كيف كانوا يستخرجون الأعضاء من اجسام الجرحى المدنيين. كان بعض المديين يصابون إصابات غير قاتلة في أيديهم، فيدخلونهم إلى تركيا ثم يستخرجون أعضائهم الداخلية ويعيدون أجسادهم".

لكل هذه الأسباب قرر زنار عفرين الانضمام إلى وحدات حماية الشعب "في عفرين تعرفت على وحدات حماية الشعب، وعندما تعرفت على أهدافهم الإنسانية قررت الانضمام إليهم عام 2014. كنت سعيداً بوجود وحدات حماية الشعب لحماية الشعب السوري. أثناء حملة الرقة وهجوم المرتزقة على عفرين شاركت في المعارك لأداء واجبي".

’عدونا واحد وندافع كتفاً إلى كتف عن أرضنا‘

زنار عفرين قال إن واجبهم الأساسي هو حماية شعب وأرض سوريا "العدو الذي يرتكب الآن المجازر في إدلب، هو نفسه الذي يعتدي على شعبنا هنا. نحن هنا في عين عيسى التي هي جزء من الأراضي السورية، نقاتل ضد الاحتلال. هدفنا الأساسي هو التصدي لمحاولات احتلال مناطق جديدة. سوف نتمكن من تحرير أرضنا المحتلة من خلال تكاتفنا ووحدتنا.

ونقول لشعبنا النازح من إدلب بأن يتوجهوا إلى مناطق شمال وشرق سوريا، المناطق الأكثر أمنا هي المناطق التي تتواجد فيها قواتنا".

مقاتل قوات سوريا الديمقراطية علي إدلب، تعرض أيضاً للتعذيب على يد المرتزقة. يقول علي إدلب إن المجموعات المرتزقة التي تطلق على نفسها تسميات إسلامية يمارسون التعذيب النفسي والجسدي ضد المدنيين، وأضاف "هذه المجموعات المرتزقة من أمثال جبهة النصرة وأحرار الشام، والتي تدعي أنها إسلامية وتحارب من أجل الإسلام، كانوا يجبرون الأهالي على الانضمام إليهم.

وكانوا يمارسون السلب والنهب والخطف والقتل تحت اسم الدين، لذلك فإنني رفضت الانضمام إلى المرتزقة، وبسبب ذلك تم سجني لمدة شهر كامل. وفي السجن تعرضت للتعذيب. ولا زال هؤلاء المرتزقة يواصلون هذه الممارسات ضد المدنيين في إدلب. ويمارسون التعذيب النفسي والجسدي ضد الأهالي المدنيين".

’سوف نحرر سائر الأراضي السورية من المحتلين‘

علي إدلب انضم إلى قوات سوريا الديمقراطية عام 2016، بهدف الدفاع عن أرضه وشعبه ضد المرتزقة والمحتلين. وهو الآن يواصل المقاومة ويؤدي مهامه في جبهات القتال في عين عيسى ضد الاحتلال التركي ومرتزقته.

ويقول علي إدلب بهذا الصدد "سوف نحرر سائر الأراضي السورية من المحتلين. قوات سوريا الديمقراطية تضم مقاتلين من جميع المكونات. يوجد بيننا مقاتلين من جميع المدن السورية. نحن نواصل المقاومة في جبهات القتال في عين عيسى. واجبنا هو حماية المنطقة وعدم السماح باحتلال أراضينا".

(ك)

ANHA