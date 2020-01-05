مقاتلون جُدد يلتحقون بصفوف مجلس الشدادي العسكري

خرّجت أكاديمية الشهيد بروسك بيرو في ناحية الشدادي، دورة تدريبية جديدة، لمقاتلي مجلس الشدادي العسكري، حملت اسم دورة الشهيد شاهو نومان.

الدورة التي استمرت 25 يوماً، انضم إليها عددٌ من أبناء ناحية الشدادي، والبلدات التابعة لها، حيث كان المتدربون يتلقون دروساً عسكرية وسياسية، بالإضافة إلى الدروس القتالية.

وحضر مراسم التخرّج الناطق باسم المجلس العسكري لناحية الشدادي حجي أبو صالح، والعديد من قياديي الأفواج التابعة لناحية الشدادي، وعائلة الشهيد شاهو نومان، الاسم الحقيقي جيوار عبدالرحيم حسين الذي سميت الدورة باسمه.

وخلال كلمة له بارك حجي أبو صالح تخريج الدورة على الخريجين، مُؤكّداً أن مهمة حماية أهالي المنطقة من خلايا داعش، والجماعات التي تحاول زعزعة الأمن، مُلقاة على عاتق الخرّيجين.

وشدد أبو صالح، على ضرورة تكاتف جميع شعوب المنطقة، من أجل صد الهجوم التركي الذي لا يزال مستمراً على مناطق شمال وشرق سوريا.

ومن جانبها أكدت والدة الشهيد شاهو، رسمية داوود، على السير على خطا الشهداء حتى تحقيق كافة أهدافهم.

وفي الختام أدى الخريجون القَسم، وعاهدوا على حماية أرضهم، ووطنهم من أي عدوان يُشكّل خطراً عليهم .

وانتهت مراسم التخرّج بعقد حلقات الدبكة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المقاتلين الذين انضموا لمجلس الشدادي العسكري منذ إعلانه مع هذه الدورة وصل إلى المئات.

(هـ ن)

ANHA