معهد الشهيدة زوزان يفتتح دورات لتأهيل المعلمين لمعالجة مشكلة نقص الكوادر التعليمية

وفي الوقت الذي تواجه فيه هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات نقصاً في أعداد المعلمين المشرفين على سير العملية التعليمية في المنطقة، يعمل معهد الشهيدة زوزان في مدينة كوباني على تأهيل المعلمين عبر دورات تدريبية يخضع لها المعلم لفترات زمنية مختلفة تمهيداً لإشراكه في السلك التربوي.

وفي هذا السياق، افتتح معهد الشهيدة زوزان دورة تدريبية جديدة للمعلمين من ذوي الخبرات السابقة وذوي الشهادات الأكاديمية, بدأت في الأول من تشرين الأول من العام الماضي، ستنتهي اعتماداً على كفاءة المنخرطين في الدورة استناداً إلى الاختبارات الشهرية التي تنظم لهم.

وتضم الدورة 62 معلم ومعلمة من كلا المكونين العربي والكردي، يتوزعون على 5 أقسام تربوية مثل "اللغة الانكليزية, الرياضة, الموسيقى, معلم صف, الرسم".

وكان المعهد قد افتتح دورة في وقت سابق ضمّت 210 معلم ومعلمة من كلا المكونين العربي والكردي في تشرين الثاني عام 2018 من المقرر أن تنتهي أواخر العام الجاري.

ويُقبل ذوو الخبرات بموجب شروط معينة من بينها أن يكون في السنة الجامعية الثانية فما فوق, أو أن يكون صاحب خبرة في التعليم مدة عامين فما فوق.

وبعد الانتهاء من تأهيل المعلمين المنضمين إلى الدورات، سيتم توزيعهم على المدارس لسد الشواغر، ومعالجة نقص أعداد المعلمين والمعلمات في مدارس مقاطعة كوباني، إذ تعتبر هذه المشكلة من أبرز المشاكل التي يعاني منها سلك التربية والتعليم في المنطقة.

(ج)

ANHA