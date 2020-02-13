معلمو اللغة الكردية يستذكرون المناضل عكيد جيلو

بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المناضل عكيد جيلو، وهو من المناضلين الذين كان لهم دور بارز في تأسيس وتطوير مؤسسة اللغة الكردية، واستشهد بتاريخ 13 شباط 2019 جراء تعرضه لحادث سير في مدينة قامشلو. نظمت لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، اجتماعاً شارك فيه العشرات من المعلمين والمعلمات.

بعد الوقوف دقيقة صمت، عرض سنفزيون عن حياة الشهيد عكيد جيلو، ومن ثم ألقى معلم اللغة الكردية شيار علو كلمة قال فيها: إن الشهيد عكيد هو من مؤسسي مؤسسة اللغة الكردية في مدينة حلب، وكان يساعد المعلمين من أجل تطوير اللغة الكردية، وكان من المؤمنين بأهمية اللغة في حماية هوية وثقافة الشعوب.

عضو لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي علي حمو ألقى كلمة أيضاً استذكر فيها الشهيد عكيد جليلو، وقال: إن الشهيد عكيد أنشأ خلال فترة نضاله في مجال تعليم اللغة الكردية، جيشاً من المعلمين والمعلمات، وساهم في تعزيز دور المعلمين في المجتمع"، وعاهد حمو بمواصلة نهج الشهيد عكيد في خدمة تطوير وحماية اللغة الكردية.

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي القائد عبد الله أوجلان.

(ك)

ANHA