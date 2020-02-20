معزون: شهداؤنا دافعوا عن شعبهم بكل بسالة

توافد، اليوم، أهالي مدينة قامشلو إلى خيمة عزاء الشهيد دلشير الاسم الحقيقي صالح قواس، المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، والتي نُصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء في الحي الغربي في مدينة قامشلو.

وعُلّقت في خيمة العزاء، صور الشهيد دلشير، بالإضافة لصور شهداء الحرية، وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات سوريا الديمقراطية.

وتحدث في خيمة العزاء عضو حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الحليم عكو عن دور الشهداء، قائلاً: "الشهداء ضحوا بشبابهم من أجل حرية الوطن، والعيش بحرية وتحقيق المساواة بين جميع مكونات المنطقة".

وأشارت عضوة مجلس قامشلو دلال حسين إلى أن الشهداء مشاعل نور، ولن تنطفئ هذه المشاعل، لأن الشهداء كانوا أصحاب إرادة حرة، دافعوا عن شعبهم بكل بسالة.

وانضم المقاتل صالح قواس، الاسم الحركي دلشير إلى قوات سوريا الديمقراطية في 1 كانون الثاني 2018، واستشهد في مقاومة الكرامة في 16 شباط 2020، ووُري جثمانه الثرى في 19 شباط في مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفرية التابعة لناحية درباسية.

(كروب/أ ب)

ANHA