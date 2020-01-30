معرض تشكيلي-ضوئي يزين أيام مهرجان ميتان الرابع

عند مدخل مسرح جياي كرمنيج تتزين الجدران بعشرات اللوحات الفنية التشكيلية والصور الضوئية، كجزء من فعاليات مهرجان ميتان المسرحي الرابع.

اللوحات والصور الضوئية، هي للفنانين أصلان معمو وأحمد فينيسيا اللذان شاركا في مهرجان ميتان بطريقتهما الخاصة.

وتستمد هذه اللوحات والصور مواضيعها من قصص المقاومة والنزوح التي عاشها أهالي عفرين المُهجّرون قسراً إلى مقاطعة الشهباء.

الفوتوغرافي أحمد فينيسيا، صوره ومواضيع لوحاته في مخيمات النزوح الموجودة في الشهباء، وقد ظهرت في هذه اللوحات معاناة الأهالي في ظل ظروف النزوح، وتظهر فيها أيضاً وحدة الأهالي وتكاتفهم، إضافة إلى صور تعبّر عن مقاومة الأهالي، وقد كُتبت عدة عبارات على تلك اللوحات مثل "أملي كبير، شراكة، المقاومة، للذكرى" وغيرها من العبارات التي تعبّر عن موضوع اللوحة الضوئية.

الفوتوغرافي أحمد فينيسيا يشارك للمرة الأولى في فعاليات مهرجان ميتان المسرحي، بـ 18 لوحة ضوئية فنية، يقول فينيسا: إن جميع صوره التُقطت في مقاطعة الشهباء "منها ما التقط في مخيمات النزوح، ومنها ما التقط في القرى، جميع هذه اللوحات تعبّر عن قصص الألم والمعاناة التي يعيشها الأهالي نتيجة انتهاكات المرتزقة بحقهم".

وأضاف أحمد فينيسا "أحببت فن التصوير، ولذلك قمت بتطوير نفسي في هذا المجال، فتلقيت دروساً عديدة عن فن التصوير من خلال دورتين تدريبيتين في مقاطعة عفرين والشهباء، وسأشارك في جميع الفعاليات التي تدعم أهالي عفرين".

الفنان أصلان معمو، هو فنان تشكيلي من عفرين سبق له أنا أقام العديد من المعارض في عفرين وخارجها، قد شارك في المعرض المقام ضمن فعاليات المهرجان بـ 17 لوحة فنية تشكيلية.

يقول الفنان أصلان معمو: إنه بدأ بالرسم منذ كان صغيراً "وذلك كممارسة لفنّ ما، دون أن يكون لي غاية من ذلك، ولكن مع الزمن وأنا أرسم بدأت مهارتي في هذا المجال تتطور أكثر فأكثر، فأصبح ذلك هدفاً لي بأن أصبح رساماً.

لوحات الفنان أصلان جميعها عبارة عن وجوه بشرية تظهر فيها ملامح الحزن والألم، كتعبير عن آلام ومعاناة أهالي عفرين، إضافة إلى لوحات تجسد شجرة الزيتون وقد تعرضت للقطع ولم يبقَ منها سوى الساق.

وأكد الفنان أصلان معمو أنه شارك في الفعالية لرغبته في دعم أهالي عفرين "واحتضانهم وتخفيف آلامهم".

(ك)

ANHA