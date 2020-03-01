معتصمون: الشعب الحر مرتبط بفكر القائد وفلسفته

تتواصل الفعاليات المنددة بالحريق الذي نُشب في جزيرة إمرالي في 27 شباط المنصرم، والتكتم من قبل السلطات التركية على المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للقائد عبدالله أوجلان، الذي يُحتجز في جزيرة إمرالي، في معظم مناطق شمال وشرق سوريا.

ففي اليوم الثالث من اعتصام مدينة قامشلو، انضم إلى الخيمة التي نُصبت أمام مفوضية الأمم المتحدة، المئات من أهالي ناحية تربه سبية، وممثلون عن مؤتمر ستار، وهيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا، والمجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

ورددت الوفود الزائرة الشعارات التي تُحيي مقاومة القائد أوجلان في سجن إمرالي "تحيا مقاومة إمرالي"، و "لا حياة بدون القائد أوجلان".

وتحت الخيمة تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار آسيا جمعة، ونددت بالعزلة على أوجلان قائلة: "الدولة التركية تتخوف من انتشار فكر القائد أوجلان على الرغم من وجوده بين أربعة جدران".

وأكدت آسيا جمعة: أن "الشعب الحر مرتبط بفكر القائد وفلسفته، ولا يمكن لأحد أن يلغي وجوده"، وعاهدت على مواصلة المقاومة والصمود في وجه الاحتلال التركي.

وشددت من جانبها عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي فنسة الحسين: على أنهم باقون على فكر وفلسفة أوجلان، وأردفت "سنقاوم حتى يتم فك العزلة عن القائد، وتردنا معلومات حول صحته".

وأدان المعتصمون عبر شعاراتهم أردوغان وسياسته الملطخة بالدماء.

هذا ولا تزال فعاليات الخيمة مستمرة بإلقاء الكلمات من قبل الوفود الزائرة.

(كروب/أ ب)

ANHA