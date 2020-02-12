معاناة لا تنتهي والوعود ما زالت في طور التنفيذ

معاناة ومطالب ما زالت في طور الاستجابة، تردي الطرقات الفرعية والمنظر الغير حضاري للقمامة المرمية وسط الشوارع كانت خير دليل على ذلك، شكاوي مستمرة لسوء الطرقات على الرغم من قيام البلدية بتنفيذ ما يقارب 90% من أعمالها الخدمية، إلا إن بعض الأحياء لم تحظى بنصيبها، فإلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه، الطرقات بحاجة إلى التزفيت، والقمامة لا بد من إيجاد حل مناسب لها.

يشتكي أهالي حي الجودي الواقع في الناحية الشرقية لمدينة قامشلو من اهتراء بعض الطرقات الفرعية على الرغم من الوعود المستمرة لإصلاحها وتزفيتها.

ورصدت كاميرا وكالة هاوار البعض من هذه المعاناة من خلال إجراء لقاءات مع الأهالي الذين بدورهم شاركونا هذه التفاصيل التي باتت تؤثر على حياتهم اليومية وأصبحت مصدر إزعاج لهم.

المواطن سيف الدين عباس وهو أحد المستأجرين لمنزل في حي الجودي حيث استهل حديثه قائلاً: "نحن على معاناة مستمرة مع الوحل والطين نتيجة تردي الطريق الواصل ما بين الشارع الرئيسي وشارع منزلنا، قمنا بتقديم عدة شكاوي لبلدية الناحية الشرقية ولكنها دون جدوى، على الرغم من الوعود المستمرة لكنها ما زالت في قيد التنفيذ على حد قولهم".

وطالب عباس الجهات المعنية النظر بعين الاعتبار إلى مطالبهم مشيراً إلى إنه ليس بالمطلب الكبير، إنما هي ليست سوى تفريش الأرض بالحجر المكسر لتقليل من المعاناة.

ومن جانبه، أوضح المواطن عبد الباقي صوفي يوسف والذي يقطن في أحد شوارع حي الجودي، تجمع المياه بكميات كبيرة عند هطول الأمطار مشكلة برك مائية موحلة، مما يصعب من ذهاب وإياب السيارات أيضاً، موضحاً بأن البلدية قدمت لهم وعداً بإصلاح الطريق صيفاً إلى إن هذا الوعد ذهب أدراج الرياح، متمنياً في القريب العاجل تلبية المطالب التي لا يمكن وصفها بالمستحيلة.

(سـ)

ANHA