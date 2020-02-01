ضمن فعاليّات مهرجان ميتان المسرحيّ في يومه السّابع قُدّمت مسرحية "NISRÎN نسرين" من تأليف "أحمد إسماعيل"، وإخراج "محي الدّين أرسلان".

وبدأت الفعاليّة بتقديم مسرحيّة الدّمى الّتي تناولت قصّة عائلة تعيش في حالة النّزوح، ولكن الأب في هذه العائلة لا يقوم بواجباته تجاه عائلته، وفي كلّ مرّة يرتكب هذا الأب خطأً بحقّ العائلة، ويقوم بتقديم نقده الذّاتيّ، ولكن أخطاء الأب تستمرّ، وتقديمه لنقده الذّاتيّ يستمرّ أيضاً، وهنا تتدخّل الأم، وتقول له: إنّ تقديم النّقد الذّاتيّ ليس بالكلام فقط، فعندما يقوم هذا الأب بتقديم النّقد الذّاتيّ يتوجّب عليه أن يتقيّد بعدم ارتكاب نفس الأخطاء.

ومن ثمّ أُزِيل السّتار ليبدأ عرض المسرحيّة، والّتي تمحورت حول قصّة طفلة عفرينيّة تعيش في إحدى المدن السّوريّة، تواجه في المدرسة تصرّفات سيّئة من قبل معلّميها، حيثُ يقومون بضربها، وهنا كانت الإشارة إلى حالة الطّلاب في ظلّ المدارس السّوريّة التّابعة للنّظام البعثيّ.

ومن ثمّ تبدأ الأزمة السّوريّة، وتعود عائلة الطّفلة إلى قريتها، وهناك تبدأ ثورة روج آفا، حيثُ الأمان والاستقرار، ولكن جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته يهاجمون مقاطعة عفرين ويحتلّونها، فتُهجّر هذه الطّفلة بشكل قسريّ إلى مخيّمات النّزوح في مقاطعة الشّهباء، وهنا يقترح الأب أن يذهبوا إلى تركيا للعمل هناك.

وتبدأ هذه الطّفلة الّتي تكبر، بالعمل مع والدتها ضمن أعمال تمتدّ ما بين 10 – 12 ساعة؛ لتأمين لقمة العيش، ففي كلّ مرّة تعود إلى المنزل وتكون منهكة القوى، لا تعيش يومها كطفلة تحصل على حقوقها.

ومن ثمّ يقرّر والد الطّفلة العودة إلى مقاطعة عفرين، ولكن الطّفلة لا تقبل ذلك فهي تعلم ما يحصل في عفرين من انتهاكات المرتزقة بحقّ الأهالي، فهي لا ترغب أن تتعرّض لأيّ انتهاك من قبلهم.

ومن ثمّ يقرّرون أن يذهبوا إلى اليونان حيثُ ستستمرّ هذه الرّحلة ليصلوا إلى إحدى الدّول الأوروبّية، ومن ثمّ يفقد والدها حياته غرقاً أثناء الرّحلة.

فتستمرّ معاناة هذه الفتاة الّتي أصبحت يتيمة في حياة الغربة والبعد عن الوطن، وتنتظر أن تنتهي الأزمة لتعود إلى منزلها.

وتستمرّ فعاليّات مهرجان ميتان المسرحيّ، حيثُ من المقرّر أن تُعرض يوم غد مسرحيّة "TU BI XÊR HAT CÛHA أهلاً جحا".

(ج ج – غ ع/ك)

ANHA