مع انتهاء مهلة أردوغان.. النظام بدعم روسي يشن هجوماً باتجاه سراقب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحدوث اشتباكات عنيفة تشهدها محاور مدينة سراقب وقرية آفس بريفها، بين المجموعات المرتزقة من طرف، وقوات النظام من طرف آخر، في هجوم تنفذه الأخيرة منذ ما بعد منتصف ليل السبت – الأحد وحتى اللحظة، بإسناد جوي من قبل طائرات روسية.

وبحسب المرصد تشارك القوات التركية بصد الهجوم عبر قصف مدفعي مكثف، كما تواصل قصفها الاعتيادي على مواقع قوات النظام في مناطق متفرقة من الريف الإدلبي.

ويأتي ذلك على الرغم من انتهاء المهلة التي كان وضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات النظام بالانسحاب إلى ما وراء ما تسمى نقاط المراقبة التركية بل على العكس من ذلك تنفذ قوات النظام هجوماً عنيفاً على سراقب بإسناد جوي روسي.

وعلى صعيد متصل، تمكنت المجموعات المرتزقة من استعادة السيطرة على قرى قليدين والقاهرة والعنكاوي في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تراجع أمس عن تهديداته لروسيا بينما شن هجوم على أوروبا وهدد بفتح الحدود أمام اللاجئين.

(ي ح)