مع ارتفاع أعداد المُهجّرين والهلال الأحمر يدعو المنظمات الدولية إلى الإسراع في مساعدتهم

الهجوم التركي الذي لا يزال مستمراً على مناطق شمال وشرق سوريا أسفر عن تهجير أكثر من 300 ألف مدني, وقتل 478 وإصابة آخرين.

ومع تواصل الهجوم التركي واحتلال منطقة سري كانيه في إقليم الجزيرة، ومقاطعة تل أبيض في إقليم الفرات، تستمر موجات المُهجّرين بالتدفق إلى مخيم واشو كاني.

الإدارة الذاتية خصصت أكثر من 64 مركزاً لإيواء المُهجّرين، ومخيم واشوكاني في مدينة الحسكة غرب مركز المدينة.

المُهجّرون من مناطقهم، يقاومون ظروف المعيشة الصعبة، على أمل العودة إلى ديارهم، ويطالبون المنظمات الدولية بتقديم المساعدات لهم.

ومع وصول دفعات جديدة من المُهجّرين ارتفع العدد الكلي إلى 1021 عائلة مؤلفة من6600 شخص، يسكنون في 1021خيمة, تقطن 150 عائلة منها في خيم الاستقبال.

الإداري في مخيم واشوكاني، حسن يوسف، أوضح أن سبب بقاء العوائل في خيم الاستقبال يعود إلى العوامل الجوية, فأرضية المخيم لا تسمح بنصب خيم جديدة.

وفي سياق متصل، وزّعت إدارة المخيم، ومنظمة الهلال الأحمر الكردي 285 مدفئة على المُهجّرين في المخيم, مقدمة من مدينة قامشلو.

عضو الهلال الأحمر الكردي، مجباص عبدالقادر، ذكر أن سبب استبدال المدافئ من مادة الكاز إلى مادة المازوت هو "عدم تحمل المُهجّرين رائحة الكاز, بالإضافة إلى حرق بعض المُهجّرين خيمهم بسبب عدم معرفة استعمالها".

ووجه الإداري في مخيم واشوكاني وعضو الهلال الأحمر الكردي رسالة إلى المنظمات الدولية، بضرورة الإسراع في مباشرة عملها داخل المخيم لمساعدة المُهجّرين, وتدارك الأزمة التي يعيشونها.

(ج إ/هـ ن)

ANHA