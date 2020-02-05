مظلوم عبدي: مناطقنا ترحب بالنازحين من إدلب، حيث كلنا سوريون ولا منّة لأحد على أحد

وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية على صفحته في تويتر، قال فيها:

"حتى الآن وصل آلاف النازحين من أهلنا في إدلب إلى مناطقنا الآمنة، نتوقع وصول المزيد.

كل مناطقنا ترحب بالنازحين من إدلب، حيث كلنا سوريون ولا منّة لأحد على أحد ولا جدران عازلة أو حقول ألغام بيننا ولا جنود أو حراس حدود يستهدفون العابرين".

(ل)

ANHA