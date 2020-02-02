وجاء ذلك عبر تغريدة لمظلوم عبدي على صفحته الرّسميّة على “تويتر”، حيثُ قال فيها:

"تقرير مجلس الأمن الدّوليّ بخصوص داعش "دقيق وشفّاف"، وتركيّا لاتزال تنفخ الرّوح في تنظيم داعش في المناطق الّتي تحتلّها شمالي سوريّا، ومنحت التّنظيم موارد ماليّة وبشريّة وجغرافيّة جديدة.

على دول مجلس الأمن التّعامل بمسؤوليّة، ودعم الاستقرار وحماية المكتسبات الّتي حقّقناها في الحرب على الإرهاب".

(ل)

ANHA