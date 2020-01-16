مظلوم عبدي: الهجوم على شنكالي استهدافٌ لأبطال النّضال ضدّ داعش

نشر القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي تغريدة على حسابه في تويتر بخصوص استشهاد القيادي في وحدات مقاومة شنكال زردشت شنكالي وثلاثة من المقاتلين نتيجة قصف دولة الاحتلال التّركيّ لقرية دوكوري بناحية سنوني في شنكال عبر طائرة مسيرة.

وجاء فيها: "فقدنا زردشت شنكالي الطّليعيّ في الحرب ضدّ داعش، دوره في القضاء على داعش وحماية الإيزيديّين أثار غضب الدّولة التّركيّة.

الهجوم على شنكالي استهدافٌ لأبطال النّضال ضدّ داعش واستمرار لمجازر الإبادة بحقّ الإيزيديّين.

نتقدّم بأحر التعازي للمجتمع الإيزيديّ، ووحدات مقاومة شنكال YBŞ وعائلة شنكالي".

(م)

ANHA