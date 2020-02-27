مظاهرات ليلية لأهالي كركي لكي وجل آغا للمطالبة بالكشف عن صحة أوجلان

وبدأت المظاهرة من ساحة الشهيد خبات ديرك، وجابت الشارع الرئيسي للناحية وسط ترديد الهتافات والشعارات التي تنادي بالكشف عن وضع القائد أوجلان.

وتوقف المشاركون وسط ناحية، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار ريحان تمو كلمة استنكرت فيها ممارسات السلطات التركية ووصفت ما يجري في جزيرة إيمرالي بأنه استمرار للمؤامرة والعزلة على أوجلان، مؤكدة أنهم كشعوب المنطقة لن يتخلوا عن قائدهم وسيواصلون النضال بكافة السبل حتى الكشف عن وضع أوجلان ونيل حريته.

وناشدت ريحان تمو خلال كلمتها كافة الشعوب الداعية للحرية والديمقراطية للتحرك للضغط على تركيا للسماح بزيارة المحامين لجزيرة إيمرالي واللقاء مع أوجلان.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان.

وفي السياق نفسه خرج أهالي ناحية جل آغا إلى الساحات رافعين المشاعل وسط ترديد الشعارات التي تطالب بالكشف عن وضع أوجلان والسماح لمحاميه بزيارته.

وبدأت المظاهرة من مدخل ناحية جل آغا، وجابت الشارع الرئيسي للناحية.

وتوقف المشاركون وسط الناحية، وهناك عاهدوا على مواصلة الفعاليات حتى يتم الكشف عن صحة وسلامة القائد أوجلان.

(ك ع/ل)

ANHA