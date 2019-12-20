مصر وقبرص تتفقان على وقف تنفيذ اتفاقية أردوغان والسراج

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية إن السيسي دان الاتفاق خلال اتصال هاتفي جرى بينه وبين نظيره القبرصي الخميس.

ونقل المتحدث عن السيسي قوله إن الاتفاق لا تترتب عليه أي مواقف قانونية، مشيراً كذلك إلى أن أي وجود عسكري تركي في ليبيا سيزعزع من استقرار المنطقة.

وواجه اتفاق أردوغان والسراج إدانات شديدة من جانب الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب، الذي بدأ جهودا لسحب الاعترافات الدولية بالسراج.

وتقول مصر إن الاتفاق يفتقر للشرعية، إذ لا يملك السراج لا يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية، كما أن الأمر بحاجة إلى موافقة البرلمان وهو ما لم يحصل