مصادر: المرتزقة يودون العودة إلى إدلب لكن تركيا تمنعهم

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية من داخل المناطق التي تحتلها الدولة التركية والمرتزقة: إن بعض الجماعات المرتزقة يودون الخروج من هذه المناطق بغية الوصول إلى عوائلهم في محافظة إدلب التي تتعرض للقصف من قبل النظام السوري وروسيا.

لكن تركيا تمنعهم من العودة بحسب المعلومات التي كشفها المصدر، وهو ما يجبر المرتزقة على سلك طرق غير شرعية، لكن بالنتيجة يستهدفهم جيش الاحتلال التركي.

وأوضح المصدر بأن الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها المرتزقة العودة إلى إدلب هي الذهاب إلى ليبيا، حيث تطلب تركيا منهم ذلك، ثم العودة من هناك إلى إدلب.

وفي هذا السياق، كان المرصد السوري قد نشر سابقاً، أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ 300 مرتزق، في حين أن عدد المرتزقة الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب تراوح ما بين 900 إلى ألف مرتزق.

وكشف المصدر عن تعليمات تركية للمجموعات المرتزقة بتكثيف الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين من سكان المنطقة وذلك لإجبارهم على النزوح، ما يفتح المجال أمام تركيا لجلب عوائل المرتزقة إلى المنطقة المحتلة، وبذلك يتحقق هدف التغيير الديمغرافي.

(ع م/ج)

ANHA