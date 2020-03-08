مصادر غربية تؤكد اعتقال السلطات السعودية لأفراد من العائلة الحاكمة

واعتقل الحرس الملكي الجمعة شقيق الملك سلمان، الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وابن شقيق الملك وليّ العهد السابق الأمير محمّد بن نايف من منزليهما، لاتّهامهما بتدبير انقلاب للإطاحة بولي العهد، بحسب ما قال مسؤولان، عربي وغربي لفرانس برس.

كما اعتُقل أحد أشقّاء الأمير محمّد بن نايف، وهو الأمير نوّاف بن نايف، بحسب ما أكّد المسؤولان اللذان اشترطا عدم ذكر اسميهما.

وقال المسؤول الغربي نقلاً عن مصادر داخل الحكومة السعودية إنّه تم أيضاً اعتقال عسكريين ومسؤولين في وزارة الداخلية متهمين بدعمهم.

وأضاف "مع عملية التطهير هذه، لم يعد هناك منافس لمنع ولي العهد من الوصول إلى العرش".

وأثارت هذه الاعتقالات تساؤلات حول صحة الملك سلمان البالغ من العمر 84 عاماً، واحتمال أن يخلفه محمد بن سلمان قريباً، لكن مصدراً قريباً من القادة السعوديين أكد لفرانس برس أن "الملك بصحة جيدة".

وقال المصدر إن ولي العهد "يمسك بزمام الأمور"، مشيراً إلى أن عملية التطهير تمت "بعد تراكم السلوك السلبي من قبل الأميرين"، من دون أن يخوض في التفاصيل.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في وقت سابق أن الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف اللذين كانا في الماضي مرشحين للعرش يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة، وصولاً إلى احتمال الإعدام.

(ي ح)