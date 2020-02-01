مشروع قرار بريطاني يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا

ويُعرب مشروع القرار عن قلق المجلس من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا، ويُذكّر بالالتزامات الدولية التي تم التعهّد بها في برلين في 19 يناير من أجل احترام قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "، بما يشمل وقف كل الدعم المقدّم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم".

كما يُطالب النص جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع، أو اتخاذ تدابير تُفاقمه دون تحديد موعد للتصويت على النص.

ويُندد مشروع القرار البريطاني المعدّل بالتصاعد الأخير للعنف، ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار، كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء "رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار" وتقديم "مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعال".

ويشير مشروع القرار إلى أهمية دور "الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي" في حل النزاع الليبي، على عكس المسودّة الأولى لمشروع القرار الذي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في حل هذا النزاع.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ندّد مجدداً، الخميس، أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب مسلحين في ليبيا لم يُحدّد هوياتهم.

واتهمت فرنسا تركيا بعدم احترام التزامها بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين, والاستمرار في دعم الميلشيات المسلحة في ليبيا عبر إرسال اسلحة ومرتزقة.

وأرسلت تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبي بقيادة فائز السراج الآلاف من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، وكان آخرهم خلال هذا الأسبوع.

(آ س)