مسيرة بالسّيّارات في تل حميس فرحاً بالاطمئنان عن وضع أوجلان

خرج أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، بمسيرة ضمّت موكباً مُهيباً من السّيّارات، انطلقت من أمام مجلس النّاحية، وتجوّلت حول مداخل النّاحية الأربعة، مردّدين شعارات تحي مقاومة أوجلان وتطالب بحريته، رافعين خلالها أعلام قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، وصور القائد أوجلان.

وأبدى أهالي ناحية تل حميس فرحتهم بزيارة عائلة القائد أوجلان له، وتأكيدها على أنّ وضعه الصحّي بخير بعد بيان أصدره مكتب العصر القانوني ظهر اليوم.

كما أكّد الأهالي: "أنّ الكشف عن صحّة القائد أوجلان جاء نتيجة نضال وتكاتف والتفاف شعب شمال وشرق سوريّا حول القائد، وبأنهم سيستمرون في هذا النّضال حتّى رفع العزلة المفروضة عليه، ونيله لحريته".

(ش أ/إ)

ANHA