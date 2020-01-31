مستشار الإدارة الذاتية يعزو تصاعد الهجمات التركية لإمكانية التوافق مع أمريكا

وشهدت جبهات تل تمر وعين عيسى ومقاطعة الشهباء تصاعداً في الهجمات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وفي لقاء مع ANHA قال أنور المشرف عن تلك الهجمات "النظام التركي ومرتزقته لم يتوقف عدوانهم على شمال وشرق سوريا، واتفاقية وقف إطلاق النار لم تطبق من قبل الجانب التركي بالرغم من التزام قوات سوريا الديمقراطية بها".

وتابع المشرف بالقول: "تركيا كما عهدناها سابقاً وعلى مدى سنوات من الأزمة السورية لا تلتزم بأية اتفاقية أو ميثاق أو أي تعهد دولي".

وعن الهدف من الهجمات أشار المشرف الى أن تركيا "تحاول استكمال مشروعها بالتطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في المنقطة ولم تتخلى عنه الى الآن، وتسعى لتوسيعه على أكبر رقعة من أراضي سوريا".

وأوضح مستشار الإدارة الذاتية "ما قامت به قوات سوريا الديمقراطية من تفاهم عسكري مع روسيا والنظام عرقل مشروع الدولة التركية، وهي مصرة إلى الآن على التوسع والاحتلال، ولازالت تحاول إنشاء بؤرة الإرهاب التي تطمح لها" المنطقة الأمنة".

وأشار المشرف إلى إمكانية وجود "اتفاق أمريكي تركي أو وجود ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة لتوسع تركيا من مساحة احتلالها.

وقال: "العدوان التركي منذ بدايته كان على أثر الانسحاب الأمريكي من المنطقة، ربما تكون هناك اتفاقات أو تفاهمات بين الجانب التركي والأمريكي حول ما تسمى المنطقة الآمنة، لذلك نرى الهجمات مستمرة".

وأكد المشرف على أن" الالتفاف الشعبي حول قوات سوريا الديمقراطية وقيادتها كفيل بصد أي عدوان على المنطقة، وسيفشل كافة المشاريع الاستعمارية".

وختم مستشار الإدارة الذاتية حديثة عن تبعات الهجمات بالقول: "استمرار الهجمات والرغبة في احتلال مناطق أوسع من قبل تركيا سيعرقل الحل السياسي، وسيزيد من تعمق الأزمة السورية والحل، على العالم التحرك واتخاذ موقف واضح من انتهاكات تركيا".

(م)

ANHA