مساحات واسعة من أراضي تل تمر بدون زراعة بسبب الهجمات التركية

بسبب هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته واحتلالهم لعدد من القرى في ناحية تل تمر لا يستطيع المزارعون زراعة أراضيهم الواقعة في القرى المحتلة أو القريبة منها. حيث يتعرض المزارعون لإطلاق النار من قبل جنود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عندما يتوجهون إلى أراضيهم القريبة من نقاط قوات الاحتلال ومرتزقته، بالإضافة إلى قيام المرتزقة بزراعة الألغام في أراضي القرى التي احتلوها.

50 ألف دونم من الأراضي الزراعية تم احتلالها

وحول سيطرة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته واحتلالهم لأراضي أهالي المنطقة أوضح الرئيس المشترك للجنة الزراعة بتل تمر سعيد نايف أن المرتزقة احتلوا أكثر من 50 ألف دونم من الأراضي الزراعية حتى الآن وبقيت هذه الأراضي دون زراعة. وقال: "بسبب هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقي أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي القريبة من المرتزقة بدون زراعة لأن المزارعين لا يستطيعون الاقتراب حيث أن المرتزقة يطلقون النار على كل من يحاول الذهاب إلى أرضه أو الاقتراب منها. كانت الظروف المناخية هذا العام مناسبة جداً للزراعة إلا أن الهجمات أثرت بشكل كبير على الزراعة. وعلى الرغم من الهجمات يقوم المزارعون بزراعة أراضيهم البعيدة عن أماكن تمركز المرتزقة لأننا في آخر فترة الزراعة".

وناشد سعيد نايف المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال ليتمكن الأهالي من العودة إلى ديارهم وزراعة أراضيهم.

"احتُلّت أراضينا وبقيت دون زراعة"

شمسة معروف من أهالي قرية السباطية التابعة لناحية تل تمر والمحتلة حالياً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته اضطرت للنزوح من قريتها وتعيش حالياً في قرية تل شنان التابعة لناحية تل تمر أوضحت أن المرتزقة نهبوا ممتلكاتهم وأجبروهم على النزوح وقالت: "سرق المرتزقة من بيتنا 170 كيساً من الإسمنت، الدقيق، مولدة كهرباء وكمية من مادة المازوت وهم الآن يحتلون منازلنا كما احتلوا 600 دونم من أرضنا والتي بقيت دون زراعة. سرقوا أموالنا وممتلكاتنا حتى دجاجاتنا لم تسلم منهم، ولم يُبقوا لنا شيئاً استطعنا الخروج بالملابس التي نرتديها فقط، حتى الملابس التي بقيت في المنزل سرقوها. نريد أن يخرج الاحتلال التركي ومرتزقته من أراضينا".

(م)

ANHA