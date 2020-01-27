وقالت وزارة الخارجيّة الرّوسيّة، في بيان نشرته مساء اليوم الإثنين: إنّ الوفد الّذي ترأسه المبعوث الخاصّ للرّئيس الرّوسيّ المعنيّ بشؤون سوريّا، ألكسندر لافرينتييف، بمشاركة نائب وزير الخارجيّة الرّوسيّ، سيرغي فيرشينين، ومسؤولين من وزارة الدّفاع، بحث مع الأسد بشكل مفصّل "الأوضاع في سوريّا وحولها".

وأوضح البيان أنّ الجانبين ناقشا "المهمّات الخاصّة بإرساء الاستقرار المستدام مع القضاء على البؤر المتبقّية للإرهاب، إضافة إلى إجراءات تقديم المساعدة الإنسانيّة الكاملة لكلّ المحتاجين على أراضي البلاد، للإسهام في العودة الطّوعيّة والآمنة والكريمة للاجئين والنّازحين".

كما تطرّق الاجتماع، حسب الخارجيّة الرّوسيّة، إلى "قضايا عمليّة التّسوية السّياسيّة بقيادة وتنفيذ السّوريّين أنفسهم بدعم الأمم المتّحدة، بما في ذلك استمرار عمل اللّجنة الدّستوريّة في جنيف".

بدورها، ذكرت رئاسة النّظام السّوريّ أنّ المحادثات تناولت الأوضاع في حلب وإدلب "في ظلّ الاعتداءات الإرهابيّة اليوميّة على المناطق الآمنة، وما تسفر عنه من سقوط ضحايا بين المدنيّين".

المصدر: RT