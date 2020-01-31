مسؤول أوربي يزور ممثلية الإدارة الذاتية في باشور

زار مسؤول مكتب علاقات الاتحاد الأوربي في باشور "جنوب كردستان" فينسو كيوم بوبو، ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة السليمانية في باشور.

حيث استقبله أعضاء الهيئة الإدارية للممثلية جميل رحمانو، سلافا سليمان، جاويدان حسن، وفتح الله الحسيني.

وخلال الزيارة ناقش الطرفان التطورات التي تشهدها سوريا بشكل عام، وشمال وشرق سوريا بشكل خاص، وذلك بحسب المكتب الإعلامي لممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في السليمانية.

حيث أطلع المسؤولون في الممثلية كيوم بوبو على أسس نظام الإدارة الذاتية، والواقع المعاش في مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة بعد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة في الـ 9 من تشرين الأول من العام المنصرم.

كما شرح المسؤولون في ممثلية الإدارة الذاتية انتهاكات وممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة كعفرين، سري كانيه، كري سبي/تل أبيض والمناطق الأخرى، وخاصة التغيير الديمغرافي الذي يقوم به الاحتلال، وتهجير السكان الأصليين من ديارهم قسراً.

وأشار المسؤولون إلى ضرورة تحرك الاتحاد الأوربي للوقوف في وجه هذه الانتهاكات التي تعد خرقاً لجميع المواثيق والقوانين الدولية، وأكدوا على ضرورة انسحاب الدولة التركية من المناطق التي احتلتها في سوريا.

كما ناقش الطرفان ملف معتقلي مرتزقة داعش الموجودين في سجون الإدارة الذاتية، وخاصة مخيم الهول، وأوضح ممثلو الإدارة الذاتية في باشور أن هناك الآلاف من أسر داعش في مخيم الهول من جنسيات مختلفة، وأن الإدارة الذاتية وحدها تتحمل مسؤوليتهم، وأكدوا على ضرورة تعاون المجتمع الدولي مع الإدارة الذاتية بخصوص محاكمتهم ومتابعة وضعهم ضمن المخيم، مبينين بأن العالم بأسره معني بهذا الملف، ويدركون خطورته.

من جانبه تطرق مسؤول مكتب الاتحاد الأوربي فينسو كيوم بوبو إلى ضرورة وأهمية تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوربي والإدارة الذاتية، مُشيداً بالتضحيات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة داعش، وأعرب عن عدم رضا الاتحاد عن الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

(د ج)

ANHA